TI NIKAD NEĆEŠ BITI POZNATA! Evo kako je Saša Popović govorio o Ani Nikolić! Izbacio je iz studija besan: Marš napolje!

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, pink.rs ||

Pevačicu Anu Nikolić, pored bogate muzičke karijere, prate i brojni skandali, a neki od njih datiraju još iz vremena kada nije bila poznata javnosti.

Naime, Nikolićka je imala nesvakidašnje iskustvo sa pokojnim estradnim magom Sašom Popovićem. U tom periodu, pre njene popularnosti, zaista je želela da dođe do scene. Još tada je upoznala Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je danas u emotivnom odnosu.

"Ti nikad nećeš biti poznata"

Pre više od 20 godina, bila je u njegovom studiju kada je trebalo da Stoja snimi svoju pesmu i upravo tada je Saša Popović reagovao.

 - Uđem unutra i vidim da Rale radi sa nekom pevačicom koju nikada nisam video. Kažem, Rale ajde da radimo, je l' si lud, koja je sada ova pevačica ovde. Ja njoj kažem: 'slušaj ti, daj izađi napolje'. Ona izađe iz kabine i ja joj kažem ma ko si bre ti?! Ona mi kaže da će jednoga dana biti popularna, a ja joj odgovorim: 'Ti nikada nećeš biti poznata, marš napolje' - ispričao je ranije Saša Popović.

Autor: M.K.

