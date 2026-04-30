JOVANA JEREMIĆ SA TIGROM NA OSTROGU! Posetila svetinju, pa otkrila kroz kakvu je agoniju prošla: Pre godinu dana sam ležala na kamenu... (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić posetila je manastir Ostrog u pratnji svog partnera Miloša Stojanovića Tigra, gde su pred svetinjom razmenjivali nežnosti u crkvi i ponosno pozirali. Tim povodom, Jovana je objavila potresnu i duboko ličnu poruku u kojoj se zahvalila svecu.

Ona je priznala da je tada bila slomljena od tuge i izdaje, ali da je na svetom mestu pronašla snagu za novi život.

"Bože, hvala ti na svemu. Sveti Vasilije, hvala što si me mrtvu podigao pre godinu dana kada sam ležala na kamenu tvog dvorišta. Mrtva žena sam bila. Od tuge, bola i izdaje. Hvala ti što si mi vratio snagu, duh, jačinu i vaskrsao moju energiju iz mrtvih. Uvek si me čuvao i uvek si me sklanjao od demona. Znala sam da skrenem sa puta, ti si me vraćao na onaj pravi. Hvala ti što si sve loše ljude sklonio iz mog života, kao i što si uveo prave. Volim te. Zauvek tvoja J.J." - napisala je Jovana.

"Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera"

Na konstataciju da je započela zajednički život sa Milošem, Jovana je nedavno rekla sledeće:

- Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem:

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu.

Autor: M.K.