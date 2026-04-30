Majka Filipa Živojinovića i košarkaša Maria Nakića, Zorica Nakić, podelila je na svom Instagram profilu neodoljivu fotografiju unuke koja je raznežila sve njene pratioce.
Na slici vidimo malu Mateu kako bezbrižno spava u svom gnezdu, obučena u preslatku roze haljinicu, dok su pored nje pažljivo postavljeni buket roze cveća i veliki srebrni balon u obliku broja jedan.
Ovim prizorom obeležen je prvi mesec od rođenja devojčice, a ponosna baka je uz objavu dodala i prigodnu muziku, dečiju pesmu "To nije mala ljubav".
Inače, Zoricin sin, košarkaš Mario Nakić, nedavno je postao otac i dobio dete sa svojom partnerkom, teniserkom Lenom Karlovčan.
Mladi roditelji uživaju u svakom trenutku sa svojom naslednicom, a baka Zorica ne krije koliko je opčinjena novim članom porodice. Atmosfera u domu Nakića očigledno je ispunjena nežnošću, što potvrđuje i ovaj pažljivo dekorisani kutak za bebu. Matea je već sada postala centar sveta čitave porodice.
Autor: M.K.