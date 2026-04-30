GUDELJ POKAZAO MIĆIŠAVO TELO: Na rukama, grudima i nogama 'slikovnica' od tetovaža (FOTO)

Fudbaler Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović privlače ogromnu pažnju javnosti svojim skladnim odnosom i načinom života. Nemanja Gudelj s vremena na vreme mami uzdahe golišavim fotografijama iz teretane na kojima pokazuje svaki mišić, a njihova ljubavna priča jedna je od najlepših na estradi.

Poznati fudbaler Nemanja Gudelj veoma vodi računa o svom fizičkom izgledu, zbog čega su mu treninzi u teretani neizbežni deo svakodnevice. Veliku pažnju izazvala je jedna golišava fotografija koja je nastala nakon zajedničkog treninga sa Anastasijom u teretani. Naime, Gudelj je na tada svom Instagram profilu pokazao izvajano telo tako što je skinuo majicu i spustio šorts, te se svaki mišić na njemu jasno ocrtavao, a ova objava se i danas uveliko komentariše.

Na njegovom telu bile su i mnogobrojne tetovaže.

"Kliknulo je na prvu"

Iako su pod stalnom lupom javnosti, njihov odnos deluje veoma stabilno. Prisećajući se kako su započeli romansu, Anastasija je otkrila detalje o njihovom upoznavanju:

„Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej”.

S obzirom na to da su oboje poznate ličnosti, svesni su medijskog pritiska, ali se sa njim uspešno nose. Anastasija je povodom toga jasno istakla:

„Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. On nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši”.

