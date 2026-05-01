ZAVIRITE U RASKOŠNI DOM DRAGANE BEKVALAC! Pokazala svoju oazu mira: Luksuz obara s nogu, dominiraju zlatni detalji (FOTO)

Najstarija sestra Nataše Bekvalac, Dragana, uživa u skladnom braku više od tri decenije. Ona je sada na društvenim mrežama podelila predivan prizor iz svog porodičnog doma koji odiše pravim luksuzom i spokojem.

Poznata pevačica Nataša Bekvalac često se šali na račun svog ljubavnog života i tri propala braka, ali njena najstarija sestra Dragana pravi je izuzetak u porodici. Ona i njen suprug Mihajlo Šekularac jedini se mogu pohvaliti dugovečnim i skladnim brakom koji traje više od 30 godina.

Iako je nedavno iskreno priznala da brak "nije bajka" i da su u "32. sezoni" gde nekad ima drame, a nekad komedije, njena najnovija objava na Instagramu svedoči o pravoj porodičnoj idili. Dragana je sa svojim pratiocima podelila intimni trenutak iz svog doma, a prizor je prelep.

U prvom planu njene Instagram priče našla su se dva predivna psa koji bezbrižno dremaju na mekim, udobnim foteljama, prekrivenim toplim ćebadima. Dok ljubimci uživaju u popodnevnoj dremci, u pozadini se može videti besprekorno i sa ukusom uređen enterijer.

Dnevni boravak odiše prefinjenom elegancijom - zidove krase ogromna ogledala sa masivnim, raskošnim zlatnim ramovima, dok pažljivo birani detalji poput elegantnih zavesa, zidnog sata i vaze sa prelepim belim cvetovima unose posebnu svežinu i toplinu u prostor.

Jasno je da Dragana i njen suprug moćnik nisu štedeli kada je reč o uređenju njihovog porodičnog gnezda, te su stvorili pravu malu oazu mira u kojoj pune baterije nakon napornog dana.

Dragana ima sve pored muža

Ovaj skladni par ne deli samo krov nad glavom, već i uspešan privatni biznis koji vode zajedničkim snagama.

Pored poslovnih uspeha, njihovo najveće bogatstvo su ćerke - Sara, poznatija pod umetničkim imenom Zoi, koja sigurnim koracima gazi estradnom scenom, i Teodora, koja pored pevanja beleži nestvarne uspehe i osvaja medalje u jahanju konja.Dok su njene sestre Nataša i Kristina prošle kroz razvode, Dragana jasno poručuje da je u suprugu pronašla sve, uz reči: "Meni više ništa ne treba".

