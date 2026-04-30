DOK JE NAMA NAS! Aleksa Balašević ispred porodilišta čvrsto drži suprugu za ruku, a u drugoj naslednika ĐORĐA: Prizor raznežio sve (FOTO)

Srce Alekse Balaševića je na mestu, a sreća u njegovom domu je nemerljiva. Pre nekoliko dana, njegova supruga Nikolina na svet je donela sina, koji je dobio ime po svom legendarnom dedi Đorđu.

Ponosni tata je sada podelio najemotivniji trenutak sa svojim pratiocima - porodičnu fotografiju ispred novosadskog porodilišta, dok izvodi suprugu i naslednika kući.

Na slici, koja je pravi melem za oči, Aleksa blista od ponosa dok drži nosiljku u kojoj spava mali Đole, a drugom rukom čvrsto steže ruku voljene supruge koja se osmehuje.

Da prizor bude potpun, tu je i njihova preslatka ćerka Vera, koja u roze autfitu stoji pored roditelja i sa neopisivom radošću posmatra svog brata. Aleksa je u svojoj objavi poručio: "Dok je nama nas...".

"Đole se vratio kući"

Podsetimo, Aleksa je sinu dao ime Đorđe, u čast svog oca, legendarnog kantautora. Olivera se povodom rođenja unuka oglasila emotivnim rečima na svom Instagramu.

- Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a aka te već čuva u svakom otkucaju srca - napisala je ona.

