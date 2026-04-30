ISTAKNUTI HARMONIKAŠ I TVORAC NAJVEĆIH HITOVA sada slavi jubilej u rodnom gradu! (VIDEO)

Ovaj koncert biće kruna bogate i raznovrsne karijere umetnika koji je svoj muzički put započeo još u najranijem detinjstvu.

Harmonikaš, producent, aranžer i tvorac nekih od najvećih hitova na domaćoj muzičkoj sceni, Dragan Kovačević Struja, zakazao je veliki koncert u svom rodnom gradu Loznica, gde će zajedno sa prijateljima, saradnicima i sugrađanima obeležiti impresivnih 30 godina umetničkog rada.

Najavu ovog jubileja estradni umetnik podelio je sa publikom putem emotivne video-poruke na društvenim mrežama, u kojoj je iskreno i sa velikim uzbuđenjem uputio poziv svima koji su godinama pratili njegov rad da zajedno obeleže ovaj značajan trenutak:

-Dragi prijatelji, sa velikim zadovoljstvom vas pozivam da 25. juna zajedno proslavimo 30 godina mog umetničkog rada. Koncert će biti održan u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Loznici.Te večeri ću sa ponosom biti vaš domaćin i zajedno ćemo uživati u muzici - rekao je Dragan.

Ko je Dragan Kovačević Struja?

Prva znanja sticao je uz profesore Živka Popovića i Peru Trifkovića, nakon čega završava nižu muzičku školu. Srednje obrazovanje nastavlja u Šapcu, u Muzičkoj školi „Slavenski“, gde se dodatno usavršava i gradi temelje svog prepoznatljivog izraza.

Iako klasično obrazovan, paralelno se posvećuje narodnoj muzici, svirajući kola i pesme na harmonici – instrumentu koji će postati njegov zaštitni znak. Studije nastavlja u Sarajevu, a potom zbog ratnih okolnosti prelazi u Beograd, gde se usavršava Muzičkoj akademiji i započinje profesionalni rad na estradi.

Tokom karijere izgradio je jedinstven stil koji spaja tradicionalni zvuk harmonike sa savremenim muzičkim trendovima. Kao instrumentalista, autor i aranžer sarađivao je sa brojnim velikim imenima domaće scene, među kojima su Šaban Šaulić, Zdravko Čolić, Svetlana Ceca Ražnatović, Dragan Kojić Keba, Seka Aleksić, Dara Bubamara, Jovan Perišić, Nedeljko Bajić, Mitar Mirić, Šako Polumenta, Sanja Đorđević i mnogi drugi.Kao autor i aranžer sarađivao je i sa najznačajnijim imenima autorske scene poput Marina Tucaković, Dragana Brajovića Braje i Aleksandara Milića Milija, čime je dodatno učvrstio svoj status jednog od najtraženijih muzičkih stvaralaca.

Posebno se izdvajaju i njegovi nastupi na velikim koncertima, uključujući spektakle na Marakani pred više od 100.000 ljudi, gde je pratio najveće zvezde domaće estrade Zdravka Čolića i Svetlanu Ražnatović. Njegovo bogato iskustvo obuhvata rad u studiju, ali i nastupe sa bednom širom regiona, Evrope i sveta, kao i gostovanja u najgledanijim muzičkim emisijama.

Uprkos velikom uspehu i dugogodišnjoj karijeri, Dragan Kovačević ostao je veran harmonici kao instrumentu kroz koji izražava emociju i autentičan muzički pečat. Njegov rad i danas spaja tradiciju i savremenost, a publika će 25. juna u Loznici imati priliku da zajedno sa njim proslavi tri decenije muzike, rada i stvaranja.

Autor: Pink.rs