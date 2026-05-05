AKTUELNO

Domaći

Niko nije verovao: Otkriveno koliko godina zapravo ima Nada Macura, svi ostali bez reči

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Nada Macura se proslavila kada je kao zvanični portparol Hitne pomoći u Beogradu svakodnevno izgovarala fraze "Obucite se slojevito" i "Pijte dosta vode".

Po ovim rečenicama je mnogi pamte, a malo kome je poznata činjenica da doktorka ima 78 godina. Rođena je u Vrdniku gde odrastala zajedno sa svojom šest godina starijom sestrom, ocem Lazarom i maćehom Ankom.

Svoje biološke majke Ljubice se ne seća, zato što joj je neposredno nakon Nadinog rođenja dijagnostikovana tuberkuloza. Njena majka je većinu svog vremena provodila u raznim sanatorijumima, da bi na kraju, kada je Nada imala 4 godine, preminula.

Po njenim rečima, verovatno je smrt njene biološke majke i jedan od glavnih razloga zbog čega se odlučila da se bavi medicinom. 

Foto: TV Pink Printscreen

Njen otac Lazar se kasnije oženio drugom ženom koja se u potpunosti posvetila vaspitanju i čuvanju Macure i njene starije sestre. Prema rečima same doktorke, njih dve su bile razlog zbog kog njihova maćeha nije želela još dece sa njihovim ocem Lazarom, jer je njih dve gledala kao svoje ćerke. Osnovnu školu završila je u svom rodnom mestu Vrdniku, a pored osnovnog obrazovanja imala je i svoju rođenu sestru kao učiteljicu, koja ju je još i pre početka osnovne škole učila da čita i piše.

Po završetku osnovne škole, Macura se preselila u Rumu u kojoj je završila društveni smer u Gimnaziji. Nakon srednje škole odlučila se za studije u Beogradu. Zatim je prešla i u Kragujevac, u kom je počela da radi kao lekar Hitne pomoći, a potom i u Smederevsku Palanku.

Autor: M.K.

#Godine

#Nada Macura

#godište

POVEZANE VESTI

Društvo

'NADA MACURA JE BILA U PRAVU' Telefoni Hitne pomoći se usijali zbog naglih promena vremena, doktor objašnjava kako da to preživimo

Domaći

UZ NJU JE ODRASTAO I IBRAHIMOVIĆ: Niko ne veruje koliko Nada Topčagić ima godina, da ste se kladili, izgubili biste

Beograd

Osam osoba povređeno u udesima u Beogradu, svi prebačeni u Urgentni centar - Hitna pomoć nije stala!

Beograd

Noć u Beogradu: Ni ova nije prošla bez povreda, čak dve saobraćajne nezgode!

Hronika

HITNA POMOĆ IMALE PUNE RUKE POSLA: Sve više osoba ima OVAJ PROBLEM

Hronika

Noć kakvu lekari Hitne pomoći ne pamte: Ovo se dugo u Beogradu nije dogodilo