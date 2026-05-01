BUREK, SLATKE KIFLICE I MAKOVNJAČA! Trudna Edita Aradinović pokazala kakav apetit ima: Broji sitno do porođaja (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović, sitno broji do porođaja, a ovog puta je podelila sliku koja jasno pokazuje da u trudnoći maksimalno ugađa sebi i svojim željama.

Na njenom meniju našao se pravi domaći klasik - vruć burek, a sudeći po objavi, pevačica nije odolela ni slatkišima poput kiflica sa džemom i bogatog rolata sa makom.

Naime, dok uživa u ovim đakonijama, društvo joj pravi njen verni kućni ljubimac, koji je sa čežnjom posmatrao Editin obrok. Jasno je da pevačica blista i da joj trudnički dani prijaju, a fanovi su oduševljeni njenom neposrednošću i činjenicom da se, kao i svaka buduća mama, ne odriče omiljenih ukusa.

"Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri"

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

- Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Mnogo mi je žao što sam takva. iskreno je priznala Edita.

Autor: M.K.