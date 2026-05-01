ONI SU, BRE, ŠTEKARE! Sandra Afrika žestoko oplela po sportistima, nije štedela reči: Kao imaju milione, a kad im pevaš ne izvade ni 50 evra!

Pevačica je istakla da sportisti često moraju da pitaju roditelje za dozvolu kada troše novac. Odbacila je priče da fudbaleri šalju privatne avione, nazivajući to glupošću.

Pevačica Sandra Afrika (38) nedavno je iznela oštre kritike na račun fudbalera, razbijajući poznati mit o njihovoj galantnosti i široke ruke na privatnim veseljima. U intervjuu za jednu nemačku televiziju, pevačica je otkrila da sportisti često izbegavaju plaćanje pesama i da ne daju velike bakšiše, te je opisala njihovo ponašanje kao prilično škrto.

O njihovom navodnom bogatstvu i odnosu prema pevačima, Sandra je izjavila:

"Imaju kao milione neke, ovo-ono, veruj mi, kad dođeš da im pevaš, niko ne izvadi ni 50 evra da plati pesmu. Toliko o njihovim parama. Da ne pričam o tome da moraju da zovu tatu i mamu da pitaju za neke stvari, da li mogu da plate".

Dodala je i da neki od njih moraju da traže dozvolu od roditelja za trošenje novca, a oštro je demantovala i glasine o tome kako fudbaleri šalju privatne avione.

- Tako da, molim te, šalju avione i to, ko, bre, šalje avione. To su budalaštine, niko od njih ne šalje nikakav avion. Ne meni, nego, prosto, to je tako. Oni su, bre, štekare

Kupila novi stan

Sandra je sada progovorila o novoj nekretnini.

- Stan ne košta milion, košta manje, ali dok se sve napravi, doguraću do miliona. U fazi sam selidbe, pakleno mi je, jedva sam izvukla šta ću da obučem. Taman da uđem u novi stan, pa ide radno leto, biću u stanu od septembra. Dok sam ne uradiš nešto, nema ništa - kaže Afrika, a onda je progovorila o tiktokeru Ognjenu Stanojeviću Đunti, sa kojim često snima za mreže.

- Naravno da volim mlađe, mi smo drugari, snimamo i zezamo se, super je dečko, dosta je zreliji za svoje godine, rekla bih da jesmo. To je samo drugarstvo - rekla je pevačica, pa se prisetila veze sa Mikišom.

- Mi smo tada bili osam godina zajedno i naravno da sam htela, ali Mikiša je bio u nekoj fazi karijere. On je više bio taj kroz naš život karijerista nego što sam ja, obično su žene te koje gledaju kad će da rađanju decu. Ja u tom momenti nisam gledala, iz tog ugla hvala mu. Mogli smo, ali dobro, šta da se radi. Mikiši je život sprdnja, iako je napunio 50 godina, ne znam kad će da se uozbilji. Tu sam za neki savet ako mu treba. U venčanici ne, ne svadbu, kao majku sebe vidim, što se dece tiče da, ali da ja sad pravim svadbu mene to smara. Volim da idem na svadbe, ali to je veliko mučenje, bolje da odu negde sami, da uživaju - rekla je Sandra.

Autor: S.Z.