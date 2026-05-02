DANAS PO VEČERI ZARADI HILJADE EVRA, A NEKAD PRODAVAO CIGARETE NA ULICI! Dado Polumenta otkrio sve o prvoj zaradi: Otac me je pitao da li sam ukrao pare

Pevač Dado Polumenta otkrio je da je prvi novac zaradio još kao dečak i to tako što je prodavao cigarete na ulici.

Dado je otvorio dušu i ispričao kako je još kao dečak pokazivao neverovatan preduzetnički duh, iako je odrastao u stabilnoj porodici srednje klase.

Pozajmio novac od bake

- Bio sam klinac, imao sam 11 godina, moji su bili na moru, ali meni je to brzo dosadilo. Vratio sam se ranije i pozajmio 50 maraka od pokojne bake. Za samo mesec dana uspeo sam da napravim 500 maraka jer sam prodavao cigare na ulici - prisetio se Dado Polumenta.

Njemu je u Ulcinju, gde njegova porodica ima kuću, bilo dosadno pa se setio biznisa, a onda otkrio kako je njegov otac reagovao.

- Tata me je pitao da li sam ukrao pare, nije mogao da veruje. Onda sam mu objasnio da sam ih zaradio prodajući cigare na ulici. Njima je to bilo neverovatno jer nikada nisam oskudevao - iskren je Polumenta.

Iako nije dolazio iz siromaštva, već iz porodice koja je živela normalno, bez luksuza ali i bez nemaštine, Dado ističe da je još tada imao želju da sam stvara i zarađuje.

Oduvek hteo svoj dinar

- Od malena sam hteo svoj dinar. To se videlo već tada. Već sa 14 godina sam počeo da pevam, ali ne zbog novca. Radio sam za nula dinara. Nije bilo ni bakšiša, pevao sam kod dede u lokalu i učio zanat - otkriva pevač, a kako su godine prolazile, rasla je i njegova cena.

Od simboličnih nastupa, stigao je do ozbiljnih honorara koji iznose hiljade evra.

- Posle sam radio za 10 evra, pa je to vremenom raslo i do 1000 evra. Tada sam shvatio da je vreme da idem za Beograd i gradim ozbiljnu karijeru - zaključio je Dado koji je nedavno objavio duet sa Teom Tairović.

