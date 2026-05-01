TEK SAM KASNIJE SAZNAO DA JE UMRLA! Hasan Dudić je pre Zlate voleo nju: Zatekla ga vest o smrti supruge: Nije ni slutio šta je sebi krišom uradila

Pevač Hasan Dudić iza sebe ima buran i težak privatni život, obeležen sa tri braka i velikim porodičnim tragedijama.

Malo je poznato da je njegova prva supruga, Ljiljana sa Alipašinog brda iz Sarajeva, tragično okončala svoj život.

Njih dvoje su kratko bili u braku, a preminula je pre 26 godina. Ljiljana je izvršila samoubistvo tako što se otrovala, a pevač je za ovu tragediju saznao sasvim slučajno, godinama kasnije.

Kako je sam ispričao, tužnu vest mu je saopštio Ljiljanin rođak koji mu je neočekivano prišao u jednoj prodavnici u Nemačkoj. Pored nje, Dudić je bio oženjen i Draganom Dudić.

- Malo smo bili u braku Ljiljana i ja, da joj je laka zemlja, ona je preminula pre 26 godina. To sam doznao ja u jednom mestu u Nemačkoj.

Ja dolazim, čovek mi prilazi u prodavnici. Kaže gde si familijo, reko kako smo mi familija, kaže ja sam rođak od Ljilje, reko gde je ona bogati, jel dobro, kaže ćuti Hasane ti ne znaš, ona se otrovala - rekao je pevač svojevremeno.

