Naša pevačica živela na selu, radila na njivi, a danas ima dva stana u Beogradu od pola miliona evra i nekretninu u Egiptu: Uzgajali smo lubenice!

Pevačica Aleksandra Mladenović (31) danas živi luksuznim životom, ali nekada nije bilo tako. Živela je na selu, a danas ima nekoliko nekretnina na svoje ime i ne krije koliko je ponosna zbog toga.

Aleksandra Mladenović ima dva stana u prestonici. Njen primarni dom se nalazi u elitnom delu Beograda, a vrednost te nekretnine procenjuje se na oko 500.000 evra.

Početkom 2026. godine pevačica je ispunila svoj cilj i kupila nekretninu u Egiptu.Pored postojećih nekretnina, Aleksandra je izrazila veliku želju i planove za kupovinu stana u Dubaiju, prvenstveno radi investicije i izdavanja.

Živela na selu, radila na njivi

Ona je odrasla u selu Samarinovcu kod Žitorađe, te se prisetila svog detinjstva.

- Imala sam mnogo srećnije detinjstvo nego današnja deca, koja su uglavnom na telefonima i ne igraju se napolju. Za razliku od njih, ja nisam ni ulazila u kuću. Dan nije mogao da mi prođe bez igre, šetnje ili sporta. Pored lastiša i žmurki, igrala sam fudbal, a bila sam odlična i u pravljenju torte od peska. Sećam se da smo moji vršnjaci i ja voleli da krademo trešnje od komšija. Kada nas provale, obavezno nas jure, a mi sa osmehom na licu bežimo. Iako sam bila spretna u penjanju po drveću, nekoliko puta sam pala. Nema deteta koje to bar jednom nije doživelo.

Kao dete je počela da radi na njivi.

- Roditelji su se bavili poljoprivredom, uzgajali su lubenice, pa smo im brat i ja pomagali. Pošto nije imao ko da nas čuva, mama i tata bi nas poveli na njivu. U početku su mene, za razliku od brata, više štedeli, jer sam žensko. Dok je on radio, ja sam se igrala. Ali kada sam napunila 11-12 godina, radila sam i ja.

Autor: M.K.