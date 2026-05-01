TIGAR I JOVANA RAZMENJUJU NEŽNOSTI NA PLAŽI! Bokser je vodi u najskuplje restorane u Crnoj Gori, a danas je za njih bitan dan: Ti si moj heroj (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić sa partnerom, bokserom Milošem Stojanovićem poznatijim kao Tigar, trenutno boravi u Crnoj Gori odakle se redovno oglašava na mrežama. Njih dvoje danas imaju povod za slavlje, a čestitke su stizale sa svih strana.

Naime, Jovana i Tigar danas slave šest meseci veze, a ona je na Instagramu objavila niz fotografija i obratila mu se emotivnim rečima.

- Život me je naučio da ne tražiš ne kog sa kim ćeš da stariš, već onog sa kim ćeš ostati zauvek mlad i sačuvati dete u sebi. Život me je naučio da prave susrete ne ugovaramo mi, već Bog. Život me je naučio da kada se najmanje nadaš, a imaš čisto i zahvalno srce, Bog uvek nađe način da pokaže da postoji. Hvala ti za ovih 6 meseci. Za mene su bili najlepši u životu. Ti si moj heroj. Samo ja znam prave razloge. Tvoja mala devojčica (pleonazam je sa namerom) - napisala je Jovana.

Jovana je objavila i sliku na kojoj vidimo Tigra bez majice kako je ljubi, uživali su u skupoj hrani u skupim restoranima, a voditeljka nije skidala osmeh.

O životu sa Milošem

Na konstataciju da je započela zajednički život sa Milošem, Jovana je nedavno rekla sledeće:

- Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem - rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem:

- Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu.

Autor: Pink.rs