Veljko posle pet meseci stigao iz Rusije, sad pokazao kako provodi PRVOMAJSKE PRAZNIKE: Jaše konja u Titelu, objavio fotografiju, a Ceca odmah reagovala! (FOTO)

Nakon što je nedavno doputovao iz Rusije, Veljko Ražnatović se bez odlaganja uputio pravo u Titel, mesto gde je svio svoj dom i gde svakodnevno živi sa svojom porodicom. Svoj povratak i lep, sunčan dan odlučio je da iskoristi na najbolji mogući način – posvetivši se opuštanju i boravku u prirodi.

Želeći da maksimalno uživa na otvorenom prostoru, Veljko je odlučio da poseti konjički teren. Tom prilikom je svoje slobodno vreme ispunio jahanjem konja, a ovaj poseban trenutak u prirodi odlučio je i da zabeleži fotografijom. Kako bi pokazao svojim pratiocima šta je radio i kako provodi vreme nakon povratka u zemlju, nastalu sliku je odmah podelio sa javnošću na svom profilu na društvenoj mreži Instagram

Ceca Ražnatović je objavu među prvima lajkovala.

Veljko se posvetio poljoprivredi

Pored uspešne bokserske karijere, Veljko se posvetio i poljoprivredi. Nedaleko od njihovog doma nalazi se velika farma živine po kojoj je porodica Rodić poznata, dok sam Veljko ima svoju farmu svinja.U jednom od intervjua, Ražnatović je do detalja opisao svoju dnevnu rutinu, ističući prednosti života na selu i domaće ishrane:

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu...”.

Veljko je otkrio i kako su ga meštani Titela prihvatili, uporedivši njihov mentalitet sa ljudima iz južnih krajeva Srbije:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji”.

Autor: M.K.