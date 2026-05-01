OGRAĐENA VILA SA POGLEDOM NA DUNAV! Pevačica i poznata voditeljka živi u jednoj od najluksuznijih kuća u Novom Sadu: U dvorištu bazen i ležaljke (FOTO)

Voditeljka Ena Popov sa porodicom živi u vili koja se nalazi u izdvojenom delu Novog Sada, rezervisanom za raskošne kuće sa pogledom na Dunav.

Ona i njen suprug, biznismen Nenad Čanak, sa svoje dve ćerkice napravili su sebi pravi raj. Vila Ene Popov je opasana ogromnom ogradom kako bi zaštitili privatnost od radoznalih pogleda, a omiljeni deo pogotovo ćerkicama jeste dvorište u kojem se nalazi veliki bazen.

Sa obe strane kuće prostire se lepo uređeno dvorište sa engleskom travom, a tu je i roštilj kao i ležaljke i prostor za sunčanje.

"Ne zna se ko se više obradovao suncu"- napisala je nedavno voditeljka u opisu fotografije na kojoj se sunča dok joj društvo pravi ljubimac.

Smršala 20 kilograma

Ena je, podsetimo, svojevremeno kuburila sa viškom kilograma, a jednom prilikom je govorila o tome.

- Kao vrlo mlada susrela sam se sa komentarima o mom fizičkom izgledu i bilo mi je krivo kada pročitam neke komentare. Tada nije bilo ni cenzure, ni portala, već samo forumi sa kojih nisu mogli da se brišu komentari. Niko nije mogao da nas zaštiti na internetu. Vodila sam se onim da je važno da me vole ljudi koji su meni bitni, međutim, sve se to negde skladišti i danas uviđam da su neki komentari uticali na moje samopouzdanje.

Autor: Nikola Žugić