Ne zanima me koliko ima love, hoću samo da je JAK: Neda Ukraden progovorila iskreno o RAZVODU, bivšem mužu i partnerima

Neda Ukraden karijeru je započela pre skoro 60 godina, a sada je medije ugostila na snimanju novih spotova.

Ona je sa razgovarala o privatnom životu, emotivnim partnerima kao i odnosu sa porodicom. Neda je na samom početku rekla da joj je teško naći pesmu koja ne liči na prethodne.

- Ja danas snimam četiri spota, sve je počelo od ranijih jutarnjih sati. Dugo je trajalo pripremanje pesama, ja sam često koautor svojih pesama i ne potpisujem ih jer to sam ja, žena koja zna šta hoće. Imam bogatu karijeru i ne znam da li su ljudi svesni koliko ja pesama imam. Tu su razne pesme, starije, nove, brze, balade... I onda kada dođe do snimanja pesama razmišljam dosta: "Aha, ovakvu sličnu imam, neću to", gledam da ne bude sve isto - rekla nam je Neda, pa nastavila:

Mediji su deo našeg trajanja kao i pesme, ja sam se trudila da pesmama budem zanimljiva i iza mene su ozbiljni hitovi koje je cela Jugoslavija znala i zna i dan danas. Publika iz okruženja me izuzetno voli i pevaju svaku moju pesmu. Ponašanje, garderoba, izgled, sve je i to deo nečijeg uspeha i zaokupljena slika nekoga. Pesma o meni, ja sam ona što se zadnja predaje.

"Srećno sam razvedena"

Govoreći o ljubavnom životu, Neda se osvrnula na krah braka:

- Ja sam 35 godina srećno razvedena. Zašto srećno? Taj razvod se završio relativno pristojno, imao je svo poštovanje jer je otac moje ćerke. Da smo se slagali, ne bismo se razveli, ali bolje se razvesti nego se krviti i čupati u braku. Jako je teško ženama poput mene imati nekoga ko će ovo trpeti. Ako je jaka ličnost, to je nepodnošljivo. Putovanja, stalno muškarci oko mene.. Ali nisam primetila da mi neko fali, iskreno, jer je meni život veoma ispunjen. Ne mogu da verujem da je danas neko usamljen, niko ne mora da te vodi za ruku da ti bude lepo i da ideš da vidiš toliko toga što imaš prilike. Ja nisam jedna od onih koja tužnog lica sede i čekaju poziv muškarca. Naprotiv, stalno sam negde. Volim sport, modu, tenis, kafanu, sve...

Kaže da voli jake muškarce, ali da je imala problema sa posesivnim i ljubomornim muškarcima.

- Ja volim jake muškarce, jaka sam žena, a jaki muškarci baš i ne vole jake žene. Uvek je to borba na život i smrt. Bilo je uvek ljubomore i nepoverenje u ovaj posao koji je težak. Mi smo radnici treće smene, dok svet spava i odmara mi po bini skakućemo i zabavljamo nekoga. To su najčešće brakovi sličnih profesija koji mogu da razumeju ovaj posao. Mene nikada nisu privlačili muzičari jer znam neko njihovo drugo lice. Interesovali su me ostvareni, pametni, školovani ljudi koji su uspešni u svojoj profesiji. Ne zanima me koliko imaju love, jer ja imam sve što mi treba i više nego što sam očekivala. Potekla sam iz skromne porodice i mislim da sam dosta napravila u životu i da se mogu time ponositi. Čovek želi imati u životu nekoga ko to ceni, poštuje, voli, daje podstrek - rekla je pevačica i kroz smeh dodala:

- Ako znaš nekoga, preporučujem se.

"Porodica je moj najveći ponos"

Govoreći o ćerki, zetu u unucima, Neda je rekla:

- To je stvar sa kojom se ja najviše ponosim. Pesme i hit možeš da ubodeš, haljinu možeš da kupiš, ali da imaš divnu porodicu koja te voli i poštuje i koju ti voliš i poštuješ je jako teško. Da poštuješ njihovu slobodu i njihov izbor, a opet da zajedno funkcionišemo i da smo podrška jedni drugima - to je nešto sa čime se jako ponosim. Dokaz sam da mogu tri generacije pod isti krov, a da se ne svađamo. Da znaju ko je baka, da je treba ispoštovati, od toga da mi se jave i pokucaju na vrata samo da mi požele laku noć, pa nadalje. To su deca sa kojima živim i na koje sam jako ponosna. Moj zet nije moja krv, ali on je naš. On je moj veliki prijatelj i ja njihov, ja tako gledam kao da imam sina.

"Brinem o zdravlju"

Zorica Brunclik nakon operacije debelog creva apelovala je na sve da idu na sistematske preglede, a Neda se složila sa koleginicom.

- Jako brinem o zdravlju, to je na prvom mestu. Imam dva, tri hronična zdravstvena problema koja su hronična i moram da ih održavam svakodnevnom terapijom. Na primer, glaukom, to je nasledno. Odete na pregled oka da vidite dioptriju i to vam se ustanovi... To se može svakodnevnim kapima rešiti i držati pod kontrolom. Treba voditi računa o holesterolu, pritisku, žene da vode računa o genitalijama. Mislim da treba voditi računa i o ishrani. Ne možete lokati i žderati i očekivati da budete zdravi. Toga nema. Ja vodim računa, volim da kuvam i dase brinem o sebi kada mogu. Kada sam na putu, trudim se da biram. Ja sam zadovoljna, nije bitna samo veličina, bitno je i čime zračiš i kakve su ti misli.

Autor: Nikola Žugić