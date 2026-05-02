NEODOLJIV PRIZOR U DOMU ALEKSE BALAŠEVIĆA! Mali Đole stigao kući, sve ga sačekalo spremno: Sestra Vera se ne odvaja od njega

Supruga Alekse Balaševića, Nikolina, porodila se pre nekoliko dana i na svet donela sina kojem su dali ime Đorđe.

Beba i mama su izašli iz porodilišta, a u porodičnom domu ih je sve sačekalo spremno što je sada Aleksa pokazao. Naime, Aleksa je snimio ćerku Veru kako stoji iznad kreveca brata i igra se sa igračkama koje su postavljene iznad kreveca malog Đoleta.

Inače, Aleksa i Vera su sa nestrpljenjem iščekivali da Nikolina i sin napuste porodilište, a kada je došao po njih u bolnicu ponosni tata se oglasio na Instagramu.

Olivera: "Đole se vratio kući"

Aleksa je sinu dao ime Đorđe, u čast svog oca, legendarnog kantautora, a njegova majka Olivera se povodom rođenja unuka oglasila emotivnim rečima na svom Instagramu.

- Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a aka te već čuva u svakom otkucaju srca - napisala je ona, a potom se obratila i snajki:

- Mojoj Nikolini... Hvala ti za ovu neizrečivu radost i za tvoju čudesnu, tihu snagu kojom daruješ život. Gledam te kako si našoj veri i utočište i putokaz, a sad i ovom malenom biću čitav svet. Postoji neka uzvišena dostojanstvenost u tvojoj dobroti, neka lekovita nežnost kojom nas sve grliš. Hvala ti što si naša, što si hrabra i što si naš porodični krug unela toliko svetlosti - napisala je Olivera Balašević.

Autor: Nikola Žugić