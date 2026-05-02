Porođaj trajao 50 sati: Žena našeg influensera donela dete na svet kod kuće

Influenser kog na Instagramu prati više od 200.000 pratilaca Nemanja Milović i njegova supruga Nina Jovanović postali su roditelji devojčice.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je Nina odlučila da se porodi u svom domu u Americi, a kako je navela, porođaj je trajao duže od dva dana.

- Porođaj je trajao 50 sati, a sa druge strane dočekali su je njen tata i baka. Na svet je stigla Hana Milović. Hvala svima na lepim rečima. Javićemo se kada budemo spremne - napisala je Nina na Instagramu.

Inače, Nina je i pre porođaja sa pratiocima na društvenim mrežama otvoreno govorila o kućnom porođaju.

- Mnogo mi znači što gotovo svakodnevno čitam prelepa iskustva žena sa kućnog porođaja, uprkos tome što je mnogo onih koje su uplašene i nemaju poverenja ni u sebe, ni u Boga koji je sve savršeno osmislio - zaključila je ona.

