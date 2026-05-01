Rađenova bivša žena trudna! Pevačica pokazala stomak u kratkoj haljini: Počeli smo da... (FOTO)

Bivša žena vaterpoliste Nikole Rađena, Milica Ristić, je ponovo u centru pažnje, ali ovoga puta zbog najlepših vesti.
Pevačica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju koja je odmah zapalila društvene mreže, pozirajući u uskoj mini haljini koja je u prvi plan istakla njen trudnički stomačić.
Uz osmeh koji nije skidala sa lica, Milica je kratko i emotivno poručila:
"Počeli smo da rastemo", čime je zvanično potvrdila da je ponovo u blagoslovenom stanju.
"Ako nismo uspeli kao partneri, bitno je da uspemo kao roditelji"
Milica je nedavno istakla da je njima njihov sin prioritet, te da si zbog njega u dobrim odnosima.
- Ako nismo uspeli kao partneri, bitno je da uspemo kao roditelji, dete je pečat svačije ljubavi, ono ne treba da ispašta zbog nekih stvari koje su nastale u partnerskom odnosu, dobro funkcionišemo kao roditelji. Mi nikad nismo imali ratne sekire, on je moja podrška u svemu. Imamo zajedničko starateljstvo, ako on ne može od svojih poslovnih obaveza, tu je “baka servis” koji je uvek prisutan, ali gledamo nas dvoje da se uskladimo - rekla je tada ona.
