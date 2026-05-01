Piće od 820.000 i kazan sa čvarcima: Viktor ovako slavi 1. maj, uživa za sve pare, oko njega luksuz (FOTO)

Viktor Živojinović još jednom je pokazao kako zna da uživa!

Brenin naslednik pokazao je kako proslavlja u velikom stilu 1. maj. Podelio je kadrove iz dvorišta gde se krčkao ogroman kazan, ali nije hrana ta koja je privukla pažnju već skupoceno piće.

Naime, u kofi punoj leda, pored običnih limenki, hladila se ogromna flaša arhivskog vina na kojoj piše Rotšild iz 1995. godine, čija cena na tržištu dostiže astronomske cifre.

Prema podacima sa interneta cena ovakvog kolekcionarskog primerka u formatu od 6 litara kreće se između 5.500 i 7.000 evra (odnosno oko 650.000 do 820.000 dinara), zavisno od toga gde se kupuje i u kakvom je stanju etiketa.

Čvarci su se kuvali u kazanu a Brenin naslednik uživao je u luksuzu koji može samo manjina da priušti. Viktor je pokazao da je odličan domaćin te d azna da uživa u svakom trenutku za sve pare.

Autor: Nikola Žugić