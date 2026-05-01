Čeda i Aca ponovo ŠOKIRAJU! Zaputili se kroz šumu, blatnjavi do guše i drže se za ruke (VIDEO)

Bivši političar Čedomir Jovanović i njegov bliski prijatelj Aleksandar Kos a od nedavno žive zajedno!

Njih dvojica su odlučili da i danas, 1. mmaj provedu zjedno zbog čeg su s eodlučili za jednu avanturu u prirodi. Aca i Čeda su se uputili u Čedin rodni kraj, međutim, nisu očekivali d aće naići na zahtevne uslove.

Budući da je proteklih dana padala kiša tamo, zemljište je bilo prilično klizavo, a dvojica prijatelja su se snalazila kako su znala i umela. čeda je bio veštiji u tome pa nije ispuštao prijatelja iz ruku.

Uprkos nezgodnoj situaciji, smisao za humor ih nije napuštao. Kos je celo iskustvo posmatrao sa vedrije strane, te je kroz osmeh prokomentarisao: „Motivacija je da prolazim kroz ovo blato”.

Čeda ga je u jednom trenutku pitao:

- Hoćeš li se sećati ovoga?”.

Aleksandar Kos, zadivljen snalažljivošću svog prijatelja u ovakvim, nimalo glamuroznim uslovima, odgovorio mu je uz veliku dozu poštovanja, ali i humora:

- Ti možeš i ovo i Kan, zato te i volim. Ako danas ne poginem neću nikada. Ovo je živo blato.

Jovanović je otkrio i Aci i prijateljima zbog čega je snalažljiviji na ovakvom terenu:

- Ja puno po planinama idem, a on je gospodsko dete.

Pored porodičnog života, pažnju javnosti privlači i blizak odnos koji bivši političar ima sa svojim prijateljem Aleksandrom Acom Kosom. Kos često ističe koliko ceni Jovanovića, a na pitanje novinara da li bi dao život za njega, dao je emotivan odgovor:

- Da, uvek. On je moj prijatelj dok sam živ, ne postoje rečima kojima može da se objasni naše prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Nikada u životu nisam imao takvog prijatelja. Sve bih uradio za njegovu decu. Nije tačno da me nisu na početku prihvatili, oni su savremena deca i uvek su me prihvatali kao i Jelena i Čeda.

Autor: Nikola Žugić