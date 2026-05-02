OVO JE ISTINA O ODNOSU ANE KOKIĆ SA DRUGOM RAĐENOVOM BIVŠOM ŽENOM: Milica trudna dve godine nakon razvoda od vaterpoliste, a ove detalje o njoj niste znali

Pevačica Milica Ristić, bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena, očekuje drugo dete i ne krije radost zbog dolaska prinove.

Pevačica Milica Ristić je pokazala trudnički stomak u kratkoj haljini. Milica već ima sina Alekseja sa Nikolom Rađenom, dok pol drugog deteta, kao i ko je otac bebe, za sada drži u strogoj tajnosti. Pevačica ne krije radost zbog novog poglavlja u životu.

- Presrećna sam, bebac raste i jedva čekam da po drugi put postanem mama - izjavila je Milica.

Kada je reč o bivšem partneru, Milica ističe da sa Nikolom odlično funkcioniše kao roditelj i da deca ne smeju da ispaštaju.

- Ako nismo uspeli kao partneri, bitno je da uspemo kao roditelji, dete je pečat svačije ljubavi, ono ne treba da ispašta zbog nekih stvari koje su nastale u partnerskom odnosu, dobro funkcionišemo kao roditelji. Mi nikad nismo imali ratne sekire, on je moja podrška u svemu - navela je Milica.

Ona je dodala da želi decu da poštedi stresova, prisećajući se sopstvene traume iz puberteta kada je gledala svađe i tuče svojih roditelja tokom razvoda, istakavši da to ne bi nikome poželela.

Ana Kokić: „Nas deca povezuju“

Ana Kokić je gostujući u emisiji „Amidži šou” potvrdila navode da redovno komunicira sa Milicom. Ana je naglasila da je takav odnos sasvim normalan, s obzirom na to da su deca povezana.

„Da, to je tačno. Nas deca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je“, objasnila je Ana Kokić.

Različiti pogledi na novi brak

Iako naslovi nagoveštavaju da trudna Milica priželjkuje drugi brak, Ana Kokić sa druge strane priznaje da za sada nema želju da ponovo stane na ludi kamen nakon razvoda od vaterpoliste.

„Teško... Ni zbog čega drugog, već iz razloga što sam se navikla da sam sama. Moj trenutni osećaj je da ne, lepo mi je ovako, ali ako se pojavi osoba kraj koje ću se osećati lepše nego sada, zašto da ne“, iskreno je ispričala Ana.

Autor: M.K.