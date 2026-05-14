SAZNALA SAM DA MI DEČKO TAJNO DOLAZI NA NASTUPE! Naša pevačica prvi put o momku i blamovima: Zaboravila sam ime mlade na venčanju

Pevačica Višnja Petrović prvomajske praznike provela je radno i paradno, a mi smo je sreli u prirodi kako jede paštetu. Otkrila nam je da uvek posle svirke završi u pekari kako bi kupila vruć hleb i namazala paštetu. Progovorila je o dečku, pehovima i estradi.

Višnja Petrović ne krije da je veliki gurman, a da sve praznike slavi.

- Iako uveče radim, u toku dana volim da sam na vikendici sa svojim društvom i trudim se samo da se ne prejedem tog dana. Pošto kad god su neki praznici mi se nešto prejedemo, pa se trudim samo zbog toga da bih mogla da radim uveče. S obzirom na to da sam iz Kruševca, mi smo odlazili često na Jastrebac koji je jako blizu i stalno smo se organizovali. Tada nismo vozili i trebalo je da nas voze roditelji. Jedan od mojih drugara ima vikendicu tamo pa smo na kraju uvek otišli kod njega. Mi se potrudimo da roštiljamo, ali nekad pada kiša, neće da se zapali vatra i onda na kraju odemo kod njega u vikendicu i napravimo sendvič. Tako da mi je to jako lepo u sećanju, pogotovo kad sam bila klinka. Obožavam paštetu. Ja mislim da paštetu niko ne voli više od mene stvarno. Znaš kako, ja vrlo često volim, nekad kad se završi svirka, da uzmem u pekari vruć hleb, paštetu i jogurt. To volim da jedem, a naročito nedeljom burek i paštetu, mislim ne zajedno.

Tata se napio i zaboravio gde živi

Višnju često potkače na mrežama da peva o hotelu Jugoslavija koji više ne postoji.

- Pesma je nastala malo ranije, ali svakako evocira neke uspomene. Ja sam skoro postavila jedan TikTok o tome kako je moj ćale svojevremeno imao jedno interesantno pijanstvo, gde nije mogao da se seti da živi na Novom Beogradu, pa se vozio od Zvezdare do Slavije bez prestanka. A živeo je kod hotela Jugoslavija, samo nije mogao da se seti.Pevačica je progovorila i pehovima koje ima.- Pa ja mnogo pehova imam, imam svakodnevnih pehova koje publika ne vidi. Ali na primer, stalno nešto vezano za garderobu. Šalim se, ali zapravo sam tako građena - niska sam, imam jako uzak struk a imam obline. Uvek mi je nešto jako veliko u struku, a puca u butinama. Skoro sam imala jedan peh - otišla sam kod stiliste i trebalo je da uzmem čizme moj broj 37, a uzela sam 41. Publika to recimo nije znala, ali meni je toliko bilo smešno. Toliko su me nažuljale te velike čizme u kojima sam plutala sve vreme, da mi je otpao i jedan nokat u međuvremenu. Na kraju nastupa sam se izula i pokazala publici da nije sve baš onako kako izgleda. Što bi moja drugarica rekla, "ne možeš da ostaneš dama do kraja". Pa sam počela da vadim toalet papir koji sam nagurala da bi mi bilo taman. Imam raznoraznih pehova, stalno mi se dešava da mi bude toliko uska haljina da ne mogu da uđem u auto koji dođe po mene za svirku, pa moraju da se približavaju ivičnjaci. Desilo mi se da zaboravim jedan vikler u glavi pre nego što krenem na nastup. To publika i vidi, ali mnogo toga zaboravljam - kofer na aerodromu, naočare. Non-stop nešto zaboravljam, sem stvari vezanih za posao, kaže pevačica ali to nije bio najveći gaf.

- Dešavalo se da pogrešim ime na venčanju. To mi se bezbroj puta dešavalo. Naučila sam da pet puta pitam kako se zovu mladenci ukoliko ih nisam upoznala pre toga.

Neću da prećutim pa da obolim

Višnja kaže da je "dug jezik" koštao puno puta u životu.

- To je uvek nešto što može da mi napravi problem. Ne volim da prećutim i gutam, ne želim da obolim jer nekom prećutim. Ali sam naučila da to što želim da kažem, kažem lepo i kulturno, da ne mora to da bude nokaut.

Ipak, pravih padova je bilo, naročito na bini.

- Pala sam u jednom trenutku dok još nije bila renovirana jedna bina u Beogradu. Htela sam da se javim DJ-ju i pala sam preko zvučnika i monitora. Ozbiljno sam se skršila, a moji muzičari su mislili da je to deo mog šoua, pa su mi rekli "hajde, ne blamiraj se, ustani". Dešavalo se na koncertu Magla benda. Reditelj mi kaže da malo duže pričam kada otpevam pesmu, a ja ne želim da ljudi misle da se ja tu raspričala i da kradem šou. Ja sam završila i rekla šta sam želela, da bi mi u jednom momentu reditelj na in-ear rekao "pričaj i dalje, Vlada se zaglavio u odelu". Morali su makazama da iseku odelo zato što je bilo presvlačenje, a ja sam mislila: "Jao šta će svi ovi ljudi misliti o meni, došli na koncert, a ova sad priča ovde".Pevačica kaže da nije uvek dobro raspoložena kao što to javnost vidi.- Pa ljudi misle da sam ja non-stop nasmejena, što suštinski i jeste tačno, ali ja imam svoje dane kada se slomim. Ljudi misle da je ovaj posao samo med i mleko. Ja ga obožavam i najlepši je na svetu, da me ne shvatiš pogrešno, ali prosto postoje dani kada nisi za razgovor, kada tim danima recimo ne volim da izađem iz kuće. Ja ne volim da budem neljubazna ni prema kasirki, ni prema komšiji, ni prema konobaru, prosto to ne volim, kaže Višnja koja veruje u numerologiju i da se konsultuje oko nekih važnih odluka.Prošetali smo sa njom i shvatili da je veliki ljubitelj roštilja ali još veći luka.- Obožavam beli luk. Moja mama kaže da, kad sam bila mala, sva deca kidišu na slatkiše, a ti kad vidiš luk kreneš i to nije bitno koji. Izbegavam beli jer se od njega najviše oseća. Oseća se, to izlazi iz laktova. Imam jednu mnogo interesantnu priču vezanu za luk. Pozvao me je frizer da idemo na jednu večeru na koju smo zapravo i bili pozvani u jedan lep lokal u Beogradu i naravno, ja sam njega pokupila kolima. Pre toga sam lepo ručkala roštilj i zaboravila sam da uveče idemo, i lepo sam se najela belog luka. Došla sam po njega, on je ušao sav mirišljav, a ja sam naravno to pokušala parfemom i osveživačima, ali ne vredi to iz laktova izbija. On ulazi i kaže meni: "Ko smrdi na luk?", a ja sama u svojim kolima, okrećem se i kažem: "Nemam pojma". Nije sa mnom razgovarao celo veče, nije hteo da stanemo da kupim žvake. Ja sam celo veče imala utisak da mi se ljudi onako blizu obraćaju. Malo me je bilo sramota, ali sam stvarno zaboravila.

Prvi put o dečku

Dolazi letnja sezona kada Višnja ima puno nastupa, pa smo je pitali da li će uspeti da izbalansira i da dečku ugodi kojim slobodnim danom.

- On je najlaganiji lik na svetu tako da njemu ništa to ne pravi problem. Ja sam osoba koja je hedonista i koja voli da ugađa sebi, on je isti takav pa me i razume. Ja uvek spojim lepo i korisno. Ako sam recimo tri dana na moru, ustanem u osam ili devet, verovala ili ne, iako radim do četiri ujutru. Odem na plažu dok još nema nikoga, osunčam se, posle se vratim na bazen da me ne crpi sunce i idem na sređivanje. Vrlo često, pošto imam prijatelje koji žive tamo, odem recimo u ponedeljak pa nastavim, volim da uživam i tako punim baterije, kaže Višnja koju smo pitali da li ima veću tremu kada joj je momak na nastupu.

- Pa nije se do sada desilo, nisam ga ni videla nikad na mojim nastupima iako sam saznala da dolazi. Tako da ne znam da l' bih imala tremu, ali mislim da nema razloga. Ja uvek mogu da govorim o tome kako se osećam, ali mislim da privatni život treba da bude lična stvar i težim tome.Pevačica nije krila da ju je razočarao stav Tonija Cetinskog vezanog za priče o Sava Centru i otkazivanje koncerta.

- Ja smatram da mi je svađa i svega preko glave. Dajte ljudi bavimo se najlepšim poslom na svetu, pevamo, usrećujemo ljude. Svi se sa Balkana jako volimo i ne znam čemu to podgrevanje mržnje, pogotovo kad neko ne barata činjenicama. To me ljuti jer ne može danas da ti odgovara jedno, a sutra da ti smeta. Smatram da je on toliko voljen ovde da to nije u redu prema ovoj publici.

Što se tiče planova, pevačica ih kuje lagano.

- Planiram da izdam još par pesama do kraja godine i volela bih da napravim jedan miks svojih pesama u malo drugačijem aranžmanu, da publika može to da sluša i vidi malo drugačije. To mi je neki plan, radno leto i radna zima.

Autor: M.K.