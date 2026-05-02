KRISTALI, FIGURE CRNE MAČKE I SIMBOLI ISKLESANI U KAMENJU! Ovako izgleda vila Elene Karaman u šumi nadomak Beograda, u dvorištu ima ogroman bazen: Moj hram! (FOTO)

Ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, Elena Karaman, objavila je snimak iz svoje luksuzne kuće i izazvala mnoštvo reakcija. Ona je detaljno snimila unutrašnjost, kao i deo ogromnog dvorišta.

Kuća Elene Karaman ispunjena je simbolima, spiritualnim figurama, kristalima, kao i neobičnim slikama. Ona je upalila žalfiju, biljku za koju se smatra da čisti prostor od loše energije, a tu je bila i figura žene sa kristalom u stomaku, zasebni kristali kao i figura crne mačke koja je stajala na komodi.

Ona često pokazuje kako izgledaju obredi koje praktikuje, a sada je usnimila i kamen koji se nalazi u dvorištu, a u koji je isklesan čudan simbol obrnutog trougla i znak koji najviše podseća na tzv "treće oko".

Iako je okrenuta poslednjih godina prirodi i spiritualnosti, Elena se nije odrekla ni luksuza te u sklopu ogromne skupocene vile ima i veliki bazen u kojem uživa kao i letnjikovac.

Ima i kuću u Provansi

Podsetimo, Elena je pre više od dve godine kupila kuću u Provansi, a tada je otkrila da želi da napravi imanje koje će biti njena oaza mira.

- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje sa pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vortexom, koji nazivam "srce" zemlje - napisala je Elena, pa nastavila:

- Renoviranja počinje u septembru. Projekat je završen. U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po par nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinograda. Nazvali smo ga: Polje tajni. Nekoliko vekova stara štala. Već je vidim kao mali hram, mesto za radionice, hilinge, predavanja, ceremonije i male ženske rituale - otkrila je Elena.

