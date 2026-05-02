NAJHRABRIJA ODLUKA JE RAZVOD! Jelena Vučković nakon 13 godina braka saznala da je muž vara: Tri godine je živeo uporedo sa mnom i drugom ženom

Pevačica Jelena Vučković je otvorila dušu i bez ikakve zadrške govorila o svom razvodu, teškim odlukama i emocijama koje su je oblikovale. Krah braka je usledio nakon 13 godina kada je saznala da je muž vara.

Jelena Vučković se dotakla brojnih privatnih tema, ali je kao jednu od najvećih životnih prekretnica izdvojila krah svog braka. Tom prilikom, bez okolišanja je priznala šta je za nju bio najveći korak:

- Najhrabrija odluka mi je razvod, definitivno, rekla je.

"Najviše me nervira nepravda, izdaja i tu si mrtav za mene"

Pevačica je dalje objasnila svoj stav prema ljudima i međuljudskim odnosima, naglašavajući da ne želi da gubi vreme na one koji je ne poštuju, te da su izdaja i nepravda stvari preko kojih nikada ne prelazi.

- Takva sam od detinjstva. Kada me neko ne voli, što bih se ja dalje borila? Ko hoće sa mnom hoće, ko neće, brzo zaboravim. Bila sam u životu bezbroj puta kriva i priznam uvek svoju grešku, ali ljudi su takvi da ne priznaju svoju grešku. Najviše me nervira nepravda, izdaja i tu si mrtav za mene, rekla je za Grandonline.

Podsetimo, Jelena je govorila o razočarenju koje je doživela kada je saznala da njen muž tri godine vodi dvostruki život.

- Tako je, razvodim se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živeo sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila - rekla je ona tada kroz suze za "Blic" i dodala:

- Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspelo. Htela sam njega, htela sam da budem samo sa njim, ali eto. Zbog njega nisam ni radila, sve sam posvetila njemu, a on sa drugim ženama bio - rekla je Jelena u suzama za Blic.

Autor: M.K.