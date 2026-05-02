Četiri godine od smrti Vidoja Ristovića: Njegov otac Miša Grof u crnini stigao na pomen, a od Nikoline Pišek ni traga ni glasa, ovo je razlog!

Četvorogodišnji pomen istoričaru umetnosti Vidoju Ristoviću, u atmosferi tišine, tuge i dostojanstva održan je danas na Novom groblju u Beogradu.

Među prvima je na mesto večnog počinka svog nikad prežaljenog sina stigla njegova majka, u pratnji članova porodice i bliskih prijatelja. Vidno potresena ali sa puno dostojanstva prisutnih, kratko se i ljubazno pozdravila sa okupljenima, a zatim prišla spomeniku i nežno ga poljubila, zadržavajući se nekoliko trenutaka u tišini.

Porodica i prijatelji su u krugu grobnog mesta palili sveće i polagali cveće, dok su se prisećali lepih trenutaka provedenih sa Vidojem. Ubrzo potom, na groblje je stigao i Miša Grof, u pratnji nekoliko prijatelja koji su ga dovezli. Njegov dolazak dodatno je skrenuo pažnju prisutnih, ali je i on, poput ostalih, u tišini i poštovanju odao počast preminulom sinu.

Kako saznajemo, Vidojeva supruga Nikolina Pišek danas nije prisustvovala pomenu jer je tek juče saznala da se obeležava četiri godine od njegove smrti, zbog čega nije bila u mogućnosti da dođe.

"Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna ženska osoba u stanu"

Njegova smrt dogodila se u stanu, a u javnosti su se ubrzo pojavile brojne spekulacije o tome šta se zapravo dogodilo te noći.Iako je zvaničan nalaz ukazao na zdravstveni uzrok, priče koje su kružile – uključujući i one o prisustvu druge žene – dodatno su opteretile ionako tešku situaciju za porodicu. U takvom ambijentu, umesto tišine i dostojanstvenog oproštaja, otvoren je prostor za nesuglasice koje će kasnije prerasti u otvoreni sukob.

- Istina je da je manje više sve što je napisano istina. To me je iznenadilo. Ja sam bila verna, a nisam pretpostavljala da je on neveran. Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Zaboravila sam kako se ona zove, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njim. Moj svekar je to formulisao kao masaža. Ne znam ni dali je zaista ta ženska osoba bila prisutna jer je sve jako čudno. Uglavnom, nalaz je pokazao da je umro od miokarditisa, rekla je Nikolina u podkastu “Skip Or Beep”.

- Nikolina je budala! Nikad se nisam u životu mešao u njihov brak, nisam ni čuo ni video šta je ona ponovo izjavila. Bivša snajka mi je... Daleko bilo - rekao je tada Miša Grof.

