ACA AMADEUS NAKON PORODIČNE DRAME OKRENUO NOVI LIST: U rodnom kraju započeo biznis (FOTO)

Nakon turbulentnog perioda na privatnom planu, Aca Amadeus odlučio je da novu energiju usmeri ka ugostiteljstvu i započne novo poglavlje u svojoj karijeri.

Popularni klavijaturista Amadeus Benda sinoć je svečano otvorio restoran i etno selo „Amadeus“ u Blacu, čime je zvanično zakoračio u svet ugostiteljstva. Ovaj jedinstveni prostor, koji spaja tradicionalni ambijent i savremeni pristup, već na samom startu privukao je veliku pažnju javnosti.

Za vrhunsku atmosferu tokom večeri bio je zadužen gitarski duo „Top Lica“, dok je kao kruna večeri nastupio Amadeus Bend, koji je svojim hitovima doveo atmosferu do usijanja i podigao goste na noge.

Tokom večeri kroz restoran je prošlo nekoliko stotina gostiju, među kojima su bili prijatelji, saradnici i ljubitelji dobre muzike i provoda. Svi prisutni složili su se u jednom – Aca Amadeus se pokazao kao izuzetan ugostitelj i domaćin, koji je sa puno pažnje i emocije dočekao svakog gosta.

Otvaranjem etno sela „Amadeus“, Aca je još jednom dokazao da ume da prepozna pravu priliku i publici ponudi nešto novo, autentično i vredno pažnje.

Autor: M.K.