NA MOMENTE JE BIO AGRESIVAN! Maja Odžaklijevska progovorila o odgajanju unuka sa autizmom, nije joj bilo lako, sad je smešten u dom: Dotle sam mogla...

Pevačica Maja Odžaklijevska prethodnih godina posvetila se unuku Luki koji živi sa autizmom. U jednom periodu svakodnevno se brinula o njemu, a on se sada nalazi u domu gde dobija svakodnevnu negu, a pevačica ga redovno posećuje.

Dok su provodili vreme zajedno bilo je dana kada joj nije bilo lako.

- I sad ja vodim brigu o unuku. Nije to snaga, to je ljubav. Ljubav pokreće svaki atom u telu; ja bih s njim na kraj sveta, nije važno gde smo, samo da budemo zajedno i da on bude smiren – počela je pevačica.

- Jer, on je imao neke fleševe, gde je mnogo bio agresivan. Dok sam ja to mogla ovako mala da „hendlam“, da ja prigrlim i kažem: „Baka te voli, baka te voli, nemoj više, nemoj više“… To su napadi, dotle sam mogla… S njim sam konstantno u kontaktu, ne samo na vezi. Odem jednom nedeljno da ga posetim. Nisam sad ovih par meseci, ali je zato on bio kod mene, kod nas. I, onda smo mu i pravili rođendan, razne događaje, ne bi li on bio zadovoljan. I sad se već to malo menja, on je ušao u 17. godinu života. I pretpostavljam da se i kod njega to nekako sleglo, da sve može drugačije. Periodično jeste – rekla je Maja, a onda iznela još neke detalje.

- To je nešto protiv čega ne možemo da se borimo, to je njegovo stanje i mi samo moramo da ga prihvatimo takvo kakvo jeste. Dok mogu, ja ću funkcionisati prema njemu. Sad smo se svi udružili, pa mlađa ćerka, starija, zet, organizovali smo celu situaciju. Nigde nije postojao okidač tog njegovog napada. Onda smo shvatili da to nije do nas. Da je to u njemu samom – kazala je Maja Odžaklijevska.

Pevačica je, kako kaže, prva primetila da je njen unuk drugačiji.

- Kad je bio mali, bio je odsutan. Obično su deca radoznala, pitaju… On je samo bio odsutan, zagleda se u nešto. Znala sam da nešto nije u redu, niko drugi ne želi da prizna da primećuje – rekla je ona u emisiji "Korak ispred sa Sandrom".

Maja se preselila na selo

Maja Odžaklijevska nedavno je život u gradu zamenila mirnijim životom na selu.

- Otišla sam da bih našla apsolutni mir. Ne volim ove aparatiće i vrlo često ignorišem zvonjavu i poruke. Uključim ih kada ja to želim. Ostatak prostora dajem svojoj duši. Priroda mi je neophodna. Moja duša vapi za mirom, zelenilom, tišinom, ptičicama. To mi je potrebno. Onda lepo uključim “onaj aviončić” na telefonu. To mi je jedini način da prekinem svaku komunikaciju i ja sam mirna. Iskreno, ništa ne mogu da naučim na ovom telefonu, niti me zanima - kroz smeh je ispričala Maja za "Blic".

Autor: M.K.