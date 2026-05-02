JEDVA SAM SE UDALA! Neda Ukraden otkrila šta je bio ključan razlog za njen raspad braka s Bilbijom: Sita sam se isplakala...

Smatra da nije dobro težiti savršenstvu!

Naša proslavljena pevačica Neda Ukraden u domaćoj javnosti prisutna je već decenijama, ali se o njenom privatnom životu veoma malo zna. Naime, Neda ima jednu ćerku Jelenu, koju je dobila u braku sa proslavljenim rediteljem Milanom Bilbijom, koji je preminuo 2013. godine.

Neda je sada u ''Magazinu In'' priznala da ona i Bilbija nisu bili dobar spoj, te da zato nisu funkcionisali u braku koji se završio razvodom posle tri godine, a prethodno su bili u vezi 10 godina.

- Sve što sam mislila da je savršeno, od stolnjaka, posteljine, muža, ispostavilo se da nije savršeno... Ne da je on loš, a ja dobra, nego naš spoj nije savršen. Ja sam se isplakala sita pred kamerama, od realnih situacija koje su mi se desile u životu... Krivo sam se zaljubljivala, jedan brak krivo sklopljen, jedva sam se udala... Nisam neka pristalica brakova i toga... Strašno je težiti ka tom savršenom - otkrila je Neda i dodala:

- Ja se divim ženama koje se više puta udaju, žena pogotovu s detetom, to je jedna drama, druga drama je dete.

Autor: M.K.