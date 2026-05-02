Prva žena Vidoja Ristovića BILA NA POMENU, Nikolini Pišek nije javljeno na vreme: Ovo su detalji!

Nekadašnja izabranica Vidoja Ristovića došla je sa njihovom ćerkom na Novo groblje gde je u krugu porodice i najbližih prijatelja održan četvorogodišnji pomen.

Na Novom groblju danas je održan pomen povodom godišnjice smrti istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, čiji je zvanični datum smrti 8. maj. Pažnju prisutnih privukao je dolazak njegove prve supruge, koja se pojavila kako bi odala počast pokojniku. Ona je došla sa njihovom ćerkom.

Teški trenuci

Prema navodima izvora bliskih porodici, pomen je organizovan nekoliko dana uoči same godišnjice, a Nikolini Pišek, Ristovićevoj udovici, kako smo saznali, nije na vreme javljeno kada će pomen biti održan, zbog čega se nije pojavila na današnjem okupljanju. Oni koji su došli su u tišini i uz sveće odali poštu preminulom.

Podsećanja radi, Vidoje Ristović preminuo je 8. maja 2022.godine, a njegova smrt od tada je često bila tema interesovanja javnosti, ne samo zbog njegovog rada već i zbog porodičnih odnosa koji su povremeno dospevali u fokus medija.

Miša Grof i njegova prva snaja oduvek su bili u korektnim odnosima, o čemu je on svedočio u intervjuima koje je davao medijima, a sa Nikolinom je uspeo da uspostavi odnos tek nedavno. Kad god je u Srbiji, Pišekova obilazi večnu kuću supruga,  a redovno šalje i cveće. 

