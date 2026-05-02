Mali Krstan obukao dres Crvene zvezde: Veljko Ražnatović puca od ponosa, odmah ga slikao na terenu (FOTO)

Veljko Ražnatović ne krije koliko je ponosan na svoje sinove, a sada je na društvenim mrežama podelio predivne porodične trenutke sa naslednikom Krstanom.

Veljko Ražnatović je uslikao svog sina Krstana na fudbalskom terenu, i to obučenog u dres Crvene zvezde. Mališan nije skidao osmeh sa lica dok se zabavljao sa tatom na utakmici, a ova fotografija je izazvala lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, gde su mnogi pratioci primetili neverovatnu sličnost između Veljka i dečaka.

Vratio se iz Rusije

Veljko, koji sa suprugom Bogdanom ima tri sina – Željka, Krstana i Isaiju, nedavno se vratio u Srbiju kako bi nekoliko dana proveo sa porodicom. On je napravio kratku pauzu od napornih treninga i bokserskih priprema u Vladikavkazu, a ove dragocene trenutke sa najbližima rado je podelio sa fanovima.

Ovo skladno porodično okruženje i Veljkova posvećenost deci ne iznenađuju, budući da je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojoj će usaditi prave vrednosti i tradiciju. Da je Bogdana bila pravi izbor za ostvarenje takvog sna, potvrdio je svojevremeno i njen otac, Bogdan Rodić, koji je priznao da isprva nije ni sanjao da će njihova veza biti za ceo život.

On je istakao da je Celinom sinu odmah skrenuo pažnju na to kakva je njegova mezimica.

- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - izjavio je tada Bogdan.

