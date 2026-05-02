BOGATSTVO STANIJE DOBROJEVIĆ: Ima kuću u Americi, stan u Novom Sadu i penthaus u Rumi, a evo kako je zaradila prvih 100.000 evra

Stanija Dobrojević godinama unazad živi na visokoj nozi, često putuje na egzotične destinacije i nosi markiranu garderobu.

Mnogi su se dugo pitali odakle joj novac za takav luksuz, a starleta je jednom prilikom otvoreno progovorila o svojim počecima i otkrila kako je u Americi zaradila prvih 100.000 dolara.

Iako je danas poznata po luksuznom načinu života, njeni počeci u Sjedinjenim Američkim Državama bili su vezani za rad u kazinu. Kako je priznala, u to vreme je kao studentkinja uspevala da zaradi vrtoglave svote novca.

- Zaradila sam u kazinu kao Blackjack diler. To mi je bio prvi posao, došla sam kao student i zarađivala po 1.000 dolara dnevno. Tada sam sebi rekla da neću stati dok ne zaradim 100.000. Kada sam radila prve takse, pa zaradiš 50.000 mesečno, meni je to bilo kao da sam na vrhu sveta. Vratila sam se u Srbiju, kupila stan i auto, a najviše sam trošila na putovanja. Za to ne žalim - ispričala je Stanija Dobrojević ranije za domaće medije.

Ima luksuzan stan u Rumi

Deo svog bogatstva Stanija je uložila u nekretnine u Srbiji. Nakon stana u Novom Sadu, nedavno je sebe častila i luksuznim stanom u rodnoj Rumi.

- Prvi stan sam imala u Novom Sadu, a majka je najsrećnija bila kada sam odlučila da kupim stan blizu njih u Rumi. Taj stan sam kupila od novca iz "Zadruge 2". Sada imam stan od 120 kvadrata. Ne bih o ciframa, koliko god da je koštalo, to je sada moj dom - istakla je Stanija.Osim što investira u domovini, starleta se skućila i preko okeana. Ona živi u Nju Džerziju, sedište firme joj je u Majamiju, a vlasnica je i kuće na Floridi koju još uvek otplaćuje.

- Tamo su kuće preskupe, od 300.000 do više miliona. Možeš da uzmeš kredit koji godinama otplaćuješ. Živim u Nju Džerziju, a firma mi je u Majamiju - objasnila je Stanija jednom prilikom.

Autor: M.K.