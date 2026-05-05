RADNICIMA SAM DAVALA OTKAZ AKO ME POPREKO POGLEDAJU: Emina Jahović otrila kakav je bila poslodavac, onda je rešila da jednu stvar promeni kod sebe!

Pevačica Emina Jahović u javnosti je uvek blaga i staložena, ali kada je reč o poslu prilično je zahtevna, a nekada je umela prema ljudima sa kojima radi da bude jako stroga.

Međutim, pandemija korona virusa naterala da se promeni i da razmisli o svojim postupcima, te da postane bolja osoba prema drugima.

- Prošle godine sam se teško izborila sa koronom, bolest me je učinila jačom ženom, ali i boljim čovekom. Smanjila sam krug prijatelja, postala mudrija, saosećajnija, osoba koja ima razumevanja za druge - započela je Emina Jahović, pa nastavila:

- Ljubaznija sam prema ljudima i trudim se da se stavim u njihov položaj. Ranije sam otpuštala saradnike samo ako me popreko pogledaju, ali sada to više ne radim. Naučila sam da kontrolišem svoj ego - rekla je za Emina pre nekoliko godina.

Pevačica je inače mnogo toga uložila u sopstveni brend ali je nažalost morala da odustane od toga.

- Nisam želela da sutra, kada izađe moja šminka, da se na bilo koji način žene pojave sa alergijama i problemima. Mi smo imali neverovatan marketing i sve je prošlo kroz sve moguće testove, ali nažalost, firma nije mogla da izdrži pet godina pandemije, kao i sve ostale manje firme - rekla je pevačica u "Tel cast".

Emina otkrila da razloge razvoda od Mustafe

Pevačica Emina Jahović je pre izvesnog vremena konačno je odlučila da stavi tačku na spekulacije i javnosti otkrije prave razloge kraha svog braka sa poznatim turskim pevačem Mustafom Sandalom.

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu hod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - ispričala je pevačica, pa uputila savet ženama.

- Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga.

Autor: M.K.