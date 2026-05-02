Želela sam da me više nema! Srpskoj pevačici eksplicitni snimak stopirao karijeru i promenio život: Velika sramota...

Pevačicu Sanju Stojanović je javnost upoznala kroz muzičko takmičenje na Pinku još 2007. godine.

Ona je tada uspela da stigne do samog kraja takmičenja, međutim, uspon u karijeri je prekinut zbog afere o kojoj se brujalo. Naime, intimni snimci pevačice završili su u javnosti kada je njen partner dao sebi za pravo da proširi materijal. Ona se tada potpuno sklonila od očiju javnosti.

Ona je, takođe, kasnije otvoreno pričala o teškom životnom periodu koji ju je zadesio.

- Moje pevanje u takmičenju je nekako palo u senku baš zbog tog eksplicitnog snimka, tako da ljudi ni ne znaju kako ja pevam i kako radim - rekla je Sanja ranije.

Nije krila ni da se oseća bespomoćno.

- Kada se snimak pojavio, poželela sam da me nema. Nisam umela da se sa dvadeset godina nosim sa novinarskim pitanjima i novinarima, iz toga razloga sam se i povukla. Bilo mi je lakše da nestanem, da me nema i da nikad više ne pišu ništa o meni - iskrena je bila.

Stojanovićka se udaljila sa javne scene, ali njena situacija je ostala upamćena. Pevačica je priznala da joj je najteže bilo da se suoči sa muškim članovima svoje uže porodice, odnosno sa bratom i ocem.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji, ona je sumirala svoja osećanja povodom tereta koji je nosila.

- Jeste bila velika sramota, ali Bože moj. Nikoga nisam ubila, niko nije ispaštao zbog mene, šta sad?! Ne mogu da nestanem i da me proguta zemlja - zaključila je.

