Od prodaje cigareta do velikih honorara: Danas je jedan od najtraženijih pevača kod nas, nećete verovati kako je počeo

Dado Polumenta danas je jedan od najtraženijih pevača. Često nastupa, a svoja angažovanja naplaćuje i po nekoliko hiljada evra za veče. Ipak, nije sve bilo tako sjajno i bajno u njegovom životu ranije.

Kao dete je samostalno počeo da zarađuje prodajom cigareta na ulici.

Sa 14 godina je počeo da peva, najpre bez novčane nadoknade kod dede u lokalu.

Pevač je priznao da se još kao dete potrudio da zaradi novac.

- Bio sam klinac, imao sam 11 godina, moji su bili na moru, ali meni je to brzo dosadilo. Vratio sam se ranije i pozajmio 50 maraka od pokojne bake. Za samo mesec dana uspeo sam da napravim 500 maraka jer sam prodavao cigare na ulici - prisetio se pevač koji je sa porodicom živeo u Ulcinju.

Od malena sam hteo svoj dinar. To se videlo već tada. Već sa 14 godina sam počeo da pevam, ali ne zbog novca. Radio sam za nula dinara. Nije bilo ni bakšiša, pevao sam kod dede u lokalu i učio zanat - otkriva pevač, a kako su godine prolazile, rasla je i njegova cena.

Od simboličnih nastupa, stigao je do ozbiljnih honorara koji iznose hiljade evra.

Posle sam radio za 10 evra, pa je to vremenom raslo i do 1000 evra. Tada sam shvatio da je vreme da idem za Beograd i gradim ozbiljnu karijeru - zaključio je Dado.

Venčao se u dnevnoj sobi

Pevač se sa sadašnjom suprugom Ivonom venčao u dnevnoj sobi. Kako je otkrila njegova žena, sve je moralo da se brzo završi u Švedskoj zbog papira.

- Naše venčanje je jako specifično...Mi smo se venčali u Švedskoj, pošto tamo živi njegova porodica i ja sam tamo rodila prvu ćerku. Morali smo sve to na brzinu da odradimo zbog papira, prezimena i priznavanja... Na kraju smo se venčali u dnevnoj sobi stana njegovih roditelja, mislim da smo dobar primer da nije to bitno, da nije merilo nekog gala slavlja. Planirali smo, pošto nismo nikada nikakvo gala slavlje napravili, a imamo mnogo razloga za to, sada već posle toliko godina. Zakažemo venčanje za 5. jul ove godine, i matičara i sve uradimo i ja zatrudnim, termin porođaja je 5. jul - rekla je Ivona u emisiji "Magazin In".

