Vanji Mijatović godinama u ličnim dokumentima pisalo potpuno drugo ime: Evo kako se zvala zapravo

Pevačica Vanja Mijatović na sceni je od 2011. godine, a malo ko je znao da je pevačica svih ovih godina u dokumentima nosila drugo ime, sve do skoro.

Naime, pevačici su po rođenju dodeljena dva imena.

- Mama mi je dala dva imena kada sam se rodila, bila je moderna u to vreme i razmišljala je da ja izberem kad porastem koje mi se više sviđa. U dokumentima sam Ivana, a zapravo sam celog života Vanja – objasnila je pevačica svojevremeno.

Međutim, rešila je da promeni dokumenta i da se tu nađe ime Vanja.

- Nije više Ivana, bilo je, promenila sam zvanično u Vanja i tako me zovu ceo život – istakla je pevačica za "Grand".

Bivšem pevala na svadbi

Ona je svojevremeno iznenadila javnost kada je otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi. Objasnila je da joj to nije bio problem, jer kada završi sa nekim, onda je završila.

- Ne, nije bilo značajno. Znam da se to zaista puno provlačilo. Znate šta je tu najbitnije, što je mnogo vremena prošlo od toga. Nismo mi sad juče raskinuli i sad sutra mu ja pevam. Ljudi sad malo to posmatraju... Prošlo je zaista dosta vremena, niti je on dečko, tražio da ja pevam, to je sasvim slučajno bilo, spontano, niti sam ja znala da njemu pevam. Ja sam to tek videla kada smo mi došli tamo. Ništa to nije sad... Nije bilo traumatično, samo je nekako bilo i čudno i neobično i u jednu ruku i smešno posle toliko godina. Zapravo ništa čemu treba da se pridaje toliki značaj. Mislim, sasvim ništa, kao kad bih pevala sad bilo kome drugom. Ja kad prebolim, stvarno prebolim - ispričala je Vanja u emisiji "Na terapiji".

Autor: D. T.