Dirljiv porodični prizor: Anđelka Prpić s mužem i ćerkicom, svi gledaju u bujnu kosu glumičine naslednice (FOTO)

Glumica Anđelka Prpić oduševila je pratioce na Instagramu zajedničkom fotografijom sa suprugom Markom Žugićem i ćerkicom Čarnom. Na fotografiji, roditelji blistaju od sreće.
Naime, ono što je posebno privuklo pažnju jesu identični raifovi sa zečijim ušima koje Anđelka i Marko nose, dok glumica pravi simpatičnu grimasu.
U njihovom zagrljaju, stoji mala Čarna sa bujnom, kovrdžavom kosom u prugastoj majici. Anđelka je uz ovu idiličnu objavu napisala dirljivu poruku: "Hoću zlatni dan, suncem okupan".
Podsetimo, Anđelka Prpić, gostovala je nedavno u hrvatskoj emisiji "Nedjeljom u 2", gde je bez zadrške govorila o roditeljstvu. Anđelka je istakla da bi volela da njena deca odrastaju u Srbiji.
Iako Anđelka često nastupa u regionu, naglašava da želi ostati živeti u Srbiji.
- Volela bih da i moja deca odrastaju ovde. Važno je da budu i građani sveta, gde god bili - dodaje.
Autor: D .T.