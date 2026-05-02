VOLIM TE! Veliko slavlje u porodici Tamare Milutinović, pevačica nikad emotivnija (FOTO)

Folk pevčaica Tamara Milutinović ne krije koliko je privržena porodici, a posebno je emotivna danas, kada njena majka slavi 63. rođendan.

Na fotografiji, zabeleženoj u toplom kućnom ambijentu, vidimo tri generacije žena: slavljenicu Ljiljanu, ponosnu ćerku Tamaru i preslatku devojčicu, Tamarinu ćerku, koja je unela posebnu radost u ovaj trenutak. Sve tri su se nagnule nad prelepom tortom u obliku srca sa svećicama koje označavaju broj 63.

Tamara nije krila emocije, pa je uz dirljivu objavu napisala: "Volim te!", uz srdačnu čestitku: "Srećan rođendan majko i te Bog čuva".

Tamara je nedavno potvrdila da se ne razvodi od fudbalera Darka Jevtića.

- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove - rekla je ona, pa dodala:

- Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vest o razvodu u medijima, rekla je:

- "Šta je ovo bejb", tako je reagovao.

