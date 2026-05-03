Oženio se srpski glumac! Žarko Jokanović objavio fotke sa venčanja: Mladoženja u crnom smokingu, a tek da vidite kako blista mlada (FOTO)

Naš poznati glumac Grigorije Jakšić stao je na ludi kamen, a poznati scenarista Žarko Jokanovič raznežio je pratioce na mrežama objavom fotografije sa venčanja.

Uz dirljive reči i pesmu „Ljubav je u vazduhu“, Žarko je javnosti predstavio atmosferu sa slavlja na kojem je Grigorije izgovorio sudbonosno „da“ svojoj izabranici Rajni.

- Oženismo našeg Grigu za najlepšu Rajnu - napisao je Jokanović uz fotografije na kojima mladenci blistaju od sreće.

Posebnu pažnju privukla je mlada, koja je za ovaj poseban dan odabrala sofisticiranu i modernu venčanicu. Rajna je plenila poglede u beloj haljini prekrivenoj svetlucavim šljokicama, dok je kosu podigla u elegantnu, blago raskošnu punđu sa opuštenim loknama.

Grigorije, s druge strane, nije skidao osmeh s lica, izgledajući veoma elegantno u klasičnom crnom odelu sa leptir-mašnom.

