Unuk Maje Odžaklijevske živi u domu! Bolna ispovest pevačice: Bio je mnogo agresivan, imao je NAPADE...

Pevačica Maja Odžaklijevska više puta je javno govorila o svom unuku Luki, kom je i te kako posvećena budući da Luka živi sa autizmom.

Majin unuk sada boravi u domu gde dobija adekvatnu negu, a pevačica ga redovno posećuje, ali priznaje da život sa njim nije bio lak.

- I sad ja vodim brigu o unuku. Nije to snaga, to je ljubav. Ljubav pokreće svaki atom u telu, ja bih s njim na kraj sveta, nije važno gde smo, samo da budemo zajedno i da on bude smiren - rekla je Odžaklijevska.

Ona se potom osvrnula na njegovo ponašanje i detaljno objasnila kako izgleda interakcija sa njim.

- On je imao neke fleševe, gde je mnogo bio agresivan. Dok sam ja to mogla ovako mala da 'hendlam', da ja prigrlim i kažem: 'Baka te voli, baka te voli, nemoj više, nemoj više'… To su napadi, dotle sam mogla… S njim sam konstantno u kontaktu, ne samo na vezi. Odem jednom nedeljno da ga posetim. Nisam sad ovih par meseci, ali je zato on bio kod mene, kod nas. I, onda smo mu i pravili rođendan, razne događaje, ne bi li on bio zadovoljan. I sad se već to malo menja, on je ušao u 17. godinu života. I pretpostavljam da se i kod njega to nekako sleglo, da sve može drugačije. Periodično jeste - ispričala je Maja.

Odžaklijevska je objasnila koliko čistu ljubav oseća prema svom unuku, iznevši detalje porodične situacije.

- To je nešto protiv čega ne možemo da se borimo, to je njegovo stanje i mi samo moramo da ga prihvatimo takvo kakvo jeste. Dok mogu, ja ću funkcionisati prema njemu. Sad smo se svi udružili, pa mlađa ćerka, starija, zet, organizovali smo celu situaciju. Nigde nije postojao okidač tog njegovog napada. Onda smo shvatili da to nije do nas. Da je to u njemu samom - iskrena je pevačica.

Maja je, kako je navela, prva primetila da je njen unuk drugačiji.

- Kad je bio mali, bio je odsutan. Obično su deca radoznala, pitaju… On je samo bio odsutan, zagleda se u nešto. Znala sam da nešto nije u redu, niko drugi ne želi da prizna da primećuje", rekla je ona u emisiji "Korak ispred sa Sandrom".

