Soraja sa sinom u Crnoj Gori! Objavila sliku koja je sve oduševila, a tek da vidite lokne malog Kana (FOTO)

Poznata starleta Soraja Vučelić ponovo je privukla pažnju javnosti podelivši luksuzne trenutke iz Crne Gore, gde trenutno uživa sa svojim sinom Kanom.

Na fotografijama zabeleženim u prestižnom apartmanu, mališan sa prelepim svetlim loknama pozira pored ogromnog staklenog portala koji nudi spektakularan pogled na zidine Starog grada u Budvi i kristalno plavo more.

Dečak je stilizovan od glave do pete u brendiranu garderobu, noseći svetlozelenu košulju. Uz dirljive stihove pesme Olivera Dragojevića "Ti si meni sve", ona je pokazala da je Kan centar njenog sveta.

Ovaj prizor idiličnog popodneva na Jadranu jasno govori da Soraja ne štedi kada je u pitanju komfor njene porodice, a sinu Kanu obezbeđuje detinjstvo iz snova na najlepšim lokacijama crnogorskog primorja.

Podsetimo, Soraja se prema pisanju medija porodila u februaru mesecu 2023. godine, a na svom profilu na Instagramu je nedavno podelila sliku crvene torte, a ferari marka automobila bila je u prvom planu.

Na torti je dominirala crvena ferari boja, a na vrhu se nalazio besan automobil pomenute marke.

Takođe, na donjem delu torte pisalo je "ferari", drugi sloj bio je u obliku samog znaka sa konjem, dok je na vrhu stajalo ono glavno - automobil, a nema sumnje da je starleta dala pravo bogatstvo za ovo iznenađenje i da je njen sin Kan bio oduševljen.



