'Bolest me je promenila' Pevač iskreno o borbi za život, prisetio se svog početka pa otkrio: Imao sam 200 evra, a kirija je bila 400

Poznati pevač Amel Ćeman Ćemo poznat je kao neko ko je bez dlake na jeziku. U iskrenom razgovoru dotakao se svojih početaka, teških finansijskih trenutaka i privatnog života koji vešto krije od očiju javnosti.

Pevač je priznao da je na početku karijere jedva spajao kraj sa krajem, potvrdivši gradske priče da u jednom trenutku nije imao novca ni za stan.

- Imao sam 200 evra, a kirija je bila 400. Dođeš iz nekog malog mesta iz Crne Gore u ovaj najlepši grad na svetu, iskren je Ćemo koji je bio vrlo popularan klupski pevač ali da bi šira masa čula za njega olučio je da uđe u rijaliti “Dvor”.

- U tom momentu sam zaista bio najtraženiji i najpopularniji klupski pevač u Beogradu, ali me šira narodna masa nije znala i trebao mi je taj medijski momenat za koji nisam imao novca.

On naglašava da nije ušao zbog honorara, već isključivo zbog marketinga, te da je taj cilj apsolutno ostvario.

Svoj privatni život takođe čuva daleko od medija. Uskoro izdaje dve nove pesme (koje su trenutno na čekanju zbog njegove alergije), od kojih je jedna balada intrigantnog naziva “Dobrodošla ljubavi”. Na konstataciju da li je to znak da je zaljubljen, ostao je tajnovit:

- Nađi mi tvog kolegu kome sam ikada odgovorio na temu privatnog života. Čuvam ga za sebe.

Zanimljivo je i da iz predostrožnosti ne prati svoju rodbinu na Instagramu:

- Zašto bih ja pratio rodbinu, pa da onda uđeš ti kao novinar, istraživač tamo... Ponosan sam na svoju rodbinu i ne krijem se ali se ne pratimo.

Bolest me promenila

Ćemo je operisao karcinom krajnika o čemu je javno govorio, ali kaže da je tu temu ostavio u prošlosti. On priznaje da mu je taj period borbe bio velika životna lekcija.

- Jeste to promenilo čoveka, ali ne menja nas samo takve ružne situacije, nas menjaju razne situacije. Menja nas muzika, vesti na TV-u, priroda. Evo do pre par godina nisam imao nikakve alergije, a sad u proleće imam strašne alergije. Bila je promena, a tek posle toga je bila ona sloboda, najveća sloboda. U životu je dovoljan sekund da se promeniš. Milion nekih situacija ti se dešava i ti to nesvesno taložiš, i samo odjedanput kad se dovoljno toga nakup. Tako da, to je pitanje momenta - rekao je Ćemo.

Autor: N.B.