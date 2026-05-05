Princeza Šarlot u drugačijem izdanju: Snimci bez kraljevskih pravila iznenadili mnoge (VIDEO)

Princeza Šarlot proslavila je 11. rođendan, a Vilijam i Kejt su tim povodom objavili retke porodične snimke koji otkrivaju njenu opuštenu, razigranu i vrlo sportsku stranu - daleko od uobičajene suzdržanosti na koju je sve navikla u javnim pojavljivanjima.

Princ Vilijam i princeza Kejt obeležili su rođendan svoje jedine ćerke objavom dosad neviđenih snimaka iz porodičnog odmora u Kornvolu. Video je nastao tokom uskršnjih praznika, a pokazuje Šarlot u trenucima daleko od zvaničnih pojavljivanja i kraljevskog protokola.

Retki trenuci daleko od protokola

Mlada princeza snimljena je na plaži, u ležernom izdanju, dok uživa u igri, prirodi i društvu porodičnih pasa. Uz nju su se pojavili koker španijel Orla i jednogodišnji pas Oto, novi ljubimac porodice Vels.

Sportski duh koji podseća na Kejt

Posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem Šarlot uzima zalet i baca kriket-lopticu, pokazujući sigurnost i energiju zbog koje su je britanski mediji odmah uporedili s majkom Kejt, poznatom po ljubavi prema sportu.

Šarlot je za dan na plaži nosila tamnoplave kratke pantalone s resama, široku tirkiznu majicu i svetloplavu majicu s kapuljačom. Dugu smeđu kosu pustila je da joj slobodno pada preko ramena, a čitav prizor delovao je prirodno i porodično.

Na snimcima se vidi i kako skuplja kamenčiće na pesku i slaže reči, dok u drugim kadrovima sedi na palubi broda uz pse.

Objavljeno i ime novog psa

Porodica Vels nedavno je javnosti predstavila i svog novog psa Ota. Kensingtonska palata objavila je njegovu fotografiju povodom prvog rođendana, uz poruku: "Dobro došao u porodicu, Oto! Danas imaš jednu godinu."

Oto je smeđi španijel iz legla Orle, psa kog Vilijam i Kejt imaju otkako je 2020. uginuo njihov prvi pas Lupo. Lupa im je poklonio Kejtin brat Džejms Midlton kao venčani poklon.

Proslavila 11. rođendan

Uz video, objavljena je i nova rođendanska fotografija princeze Šarlot. Na portretu, koji je takođe snimio Met Portous, Šarlot pozira u polju belih rada, nasmejana i vidno odraslija nego na ranijim porodičnim fotografijama.

