Nema ljubavi na estradi kakva je njihova: Era Ojdanić o Zorici Brunclik i Kemišu, pa se prisetio saobraćajne nezgode koju je imao sa Halidom Bešlićem

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se u Premijeru vikend specijal sa imanje Ere Ojdanića.

Nemanja je posetio Eru, koji je okrenuo jagnje na ražnju te je poželeo dobrodošlicu Nemanji:

- Pa gde si Nemanja, gde mi je Bojana, što nju nisi doveo ovde da jedemo zajedno i da uživamo - rekao je Era pa je otkrio da li se ponovo oženio:

- Ima dama, ali nismo se videli par dana, u poslu je, ali ne znam da li da otkrijem o kome se radi - rekoa je Era.

On je otkrio da ima nastupe i gde često peva:

- Zove me narod, pevam svuda, pevam i na trgovima, sada idem na Jagnjijadu, ja to volim, to su moje tezge, moj narod, svi me vole.

Era se osvnruo i na zdravstveno stanje Zorice Brunclik:

- Meni je mnogo drago što se Zoka opravila, ja je pozdravljam, i nju i Kemiša koji je uvek uz nju i koji je toliko pažljiv prema njoj, takve ljubavi na estradi nema - rekao je Era pa je dodao da uskoro ide na punoletstvo kod ćerke Mirka Kodića:

- Idem kod mog kuma, biće fešta spremite se - rekao je Era i prisetio se nezgode koju su on i Halid Bešlić imali na putu:

- Vraćali smo se iz Denverte, zaspao je vozač sa celom ekipom u kolima, ali hvala Bogu svi smo dobro prošli, ali moramo da se odmaramo posle nastupa, da vodimo računa.

Autor: N.B.