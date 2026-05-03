AKTUELNO

Domaći

Dve godine od smrti oca Tošeta Proeskog: Sahranjen je pored sina, a njegova ćerka posetila grob i objavila kadrove koji kidaju dušu (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: PRINTSCREEN ||

Dora Proeska, sestra legendarnog Tošeta Proeskog, podelila je juče, 2. maja, na društvenim mrežama emotivnu fotografiju sa groba svog oca Nikole Proeskog, povodom dve godine od njegove smrti.

Tim povodom, Dora je objavom na društvenim mrežama pokazala da sećanje na njega i dalje živi u porodici.

pročitajte još

Bio je najmlađi pevač koji je napunio Beogradsku arenu: Njegove kolege i dan danas tvrde da se takav muzičar neće roditi, a ovo je malo ko znao o Toše

Na fotografiji koju je Dora objavila vidi se mermerni spomenik u obliku pravoslavnog krsta, ispred kojeg su položeni venci svežeg žutog i belog cveća.

Centralno mesto zauzimaju dva portreta pokojnog Nikole - jedan urezan u crni granit i drugi u ramu, koji čuvaju uspomenu na čoveka blagog lica koji je dostojanstveno nosio teret velike porodične tragedije nakon gubitka sina.

Foto: Instagram.com

Ono što je posebno pogodilo pratioce jeste muzička podloga koju je Dora izabrala za ovu objavu. Reč je o Tošetovoj pesmi "Kažu da vreme leči sve". Uz stihove pesme svog pokojnog brata i emotikon koji plače, Dora je bez reči opisala neprolaznu bol za ocem.

"Kažu da vreme leči sve, ali tuga za onima koje volimo ostaje ista," samo je jedan od komentara obožavalaca koji su porodici uputili reči utehe.

pročitajte još

JECALA NA SAV GLAS: Ceca ronila suze na sahrani Tošeta Proeskog, ni dan danas ne može da prežali svog prijatelja (VIDEO)

Nikola Proeski preminuo je u maju 2024. godine, a javnost će ga pamtiti kao skromnog čoveka koji je, uprkos nezamislivom bolu, uvek s ponosom govorio o svom Tošetu.

Podsetimo, jedan od najpopularnijih makedonskih pevača, Toše Proeski, izgubio je život 16. oktobra 2007. godine u jezivoj saobraćajnoj nezgodi kod Nove Gradiške, Hrvatska. Njegov život je ugašen u 27. godini, a vest o njegovoj smrti je potresla čitav Balkan.

pročitajte još

Da se naježiš! OVAJ znak na Tošetovom spomeniku MALO KO JE PRIMETIO, a krije VELIKU PORUKU (VIDEO)

Grobnica u kojoj počiva legendarni pevač je prepuna cveća, sveča, igračaka, fotografija, ali i poruka pune ljubavi. Međutim, pored Tošetovog groba, koji je ceo od belog mermera, nalaze se još dve grobnice.

Nažalost, sa njegove desne strane je pokopan njegov otac Nikola Proeski, koji je preminuo pre dve godine, dok sa leve strane stoji prazna spomen ploča.

Autor: N.B.

#Otac

#Porodica

#Toše Proeski

#deca

#godišnjica

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

JECALA NA SAV GLAS: Ceca ronila suze na sahrani Tošeta Proeskog, ni dan danas ne može da prežali svog prijatelja (VIDEO)

Domaći

LEKARKA U SUZAMA DOŠLA DO PORODICE I PRIZNALA! Novinar tvrdi: Ovo su najveće nelogičnosti u smrti Tošeta Proeskog: Saobraćajka se nije desila tog dana

Domaći

Tošetova menadžerka mrzela njegovu devojku Andrijanu?! ''Ljilja ju je doživljavala kao NIŽE BIĆE, stalno je ponižavala, vređala...''

Domaći

Ona je prva pevačica koja je posetila večnu kuću Tošeta Proeskog: Tea Tairović otišla u muzej pokojnog kolege, ne može da savlada emocije (FOTO+VIDEO)

Domaći

OSVANULA PORODIČNA FOTKA IZ SEVILJE! Ceca pozirala pored ćerke i zeta, komentari na mrežama pljušte (FOTO)

Domaći

Tada joj je ispunio želju: O njihovom prijateljstvu se često pričao, a evo šta je čuveni Toše Proeski uradio za Cecu (VIDEO)