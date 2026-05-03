Veliko slavlje kod Aleksandre Prijović: Naslednica sva u roze oduševila sve, oglasila se i baka

Aleksandra Prijović pre tačno 8 meseci se porodila i na svet donela devojčicu Ariu. Slavlje povodom rođenja slavilo se do jutra, a danas e majka Filipa Živojinovića oglasila i obavestila svoje pratioce da njena unuka danas puni 8 meseci.

Mala Aria je sedela u dečijim kolicima obučena u roze, dok je plišanog zeku držala u rukama.

Pevačicu su novinari danas sreli na aerodromu, a ona im je otkrila da ide kući i da njena ćerka danas puni osam meseci.

- Beba danas puni osam meseci. Teško mi je da je ostavim i odem na nastup, ali to je posao. Možda znači što ne idem svakog dana na posao, ali opet odem dva tri sata do studija. Filip mi pomaže, i njegova majka i moja majka - rekla je Aleksandra Prijović.

Podsetimo, Aleksandra Prijović se porodila 3. septembra i na svet donela ćerku kojoj su ona i Filip dali moćno ime. Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

Dali ćerki ime moćnog značenja

Aria je žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A.

- Filip je odabrao ime, meni se jako svidelo. A Aki ju je jako lepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako srećna što je tako, jer rekli su mi kako to zna da bude kada dođe drugo dete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan - rekla je Aleksandra nedavno

Autor: N.B.