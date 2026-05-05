GODINAMA SE NAGAĐALO, SADA JE SVE JASNO: Rada otkrila zašto je pukla ljubav sa Milanom: Užasno je bilo!

Nakon godina ćutanja, iznela lične razloge koji su doveli do kraja jedne od najpraćenijih veza na estradi.

Njihova veza je trpela pritisak javnosti, ali pravi razlog raskida Rade Manojlović i Milana Stankovića bila je Radina zaljubljenost u drugog muškarca. Reč je o Momiru Gajiću, sa kojim je Rada kasnije bila.

Ona je izjavila da se teško nosila sa raskidom i da više nije mogla da krije svoja osećanja.

Pevačica se na početku karijere zabavljala sa kolegom Milanom Stankovićem. Njih dvoje bili su u vezi oko pet godina. Prvo su krili svoj emotivni odnos, a kada se saznalo, onda su trpeli veliki pritisak javnosti.

- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do posljednjeg dana živeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega neću reći dete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osećaj muškarca - rekla je pevačica i dodala:

- Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim.

Milan Stanković u tom trenutku nije znao da se Rada zaljubila u Momira.

- Da, neko mu je javio. Ali, ne, ne slike neke, sačuvaj Bože? Ne, ne, ne. Moga auta parkiranog tamo negde. Tako da sam ja mislila da nema šanse. Ali, verovatno, po mom ponašanju... Znaš, ja sam stvarno osoba koja ne može neke stvari da krije. Ja kad se ohladim, ja se ohladim i ne krijem ni za javnost. Ja sam toliko očigledna kad promenim ponašanje. Jednostavno, nešto nije u redu, videlo se. I mnogo mi je krivo što sam dozvolila nekim strastima da prevladaju. Opet kažem, ne mogu da se kajem. Svako je meni doneo nešto u život, neko iskustvo i nešto sam naučila iz svake veze - ispričala je Manojlovićeva.

Platila Milanov dug

Pevačica je otkrila da je ona ta koja je platila dug Milana Stankovća prema "Grand produkciji" od 50.000 evra. Stanković je raskinuo ugovor, ali morao je da plati penale, što je na sebe uzela njegova tadašnja devojka.

- Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem – otkrio je Saša Popović svojevremeno.

Autor: Pink.rs