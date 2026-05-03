OPAMETIO SAM SE TEK PRE GODINU, DVE! Boban Rajović povlači radikalan životni potez: Odlučio sam da...

U današnje izdanje emisije "Premijera - Vikend specijal" uživo se iz Amerike uključio folk pevač Boban Rajović, koji je gledaocima TV Pink otkrio pojedinosti iz privatnog života, ali i profesionalne planove u narednim nedeljama.

Uprkos tome što je nastupao prošle noći, javio se vidno raspoložen, nasmejan.

- Trenutno sam u Čikagu, pevao sam u Detroitu. Jutro je, 9 sati. U kolima nisam ni spavao, umoran sam, jedva čekam da zaspim. Dva dana sam još ovde, a onda nazad za Evropu - rekao je Boban, a potom dodao:

- Radili smo turneju u novembru, ova dva grada su nam ostala. Čikago i Njujor smo ostavili za septembar mesec, to su dva centralna grada u Americi, taman dok se zavrti novi album koji promovišemo, pravimo i nove spotove... Taman da se zavrti do semptembra, ovo je samo priprema terena, da vidimo šta se tu dešava, kako, pa onda opet nazad.

Na pitanje voditeljke Bojane Lazić da li je danas isplativo snimanje studijskih albuma, budući da se brojni pevači žale, Rajović objašnjava:

- Podeliću to na dva dela, četiri pesme sada, pa četiri u septembru. Neko ko se bavi 26 godina kariejrom nema smisla da izbacuje samo singlove, ja nisam izbacio album 4-5 godina. Profesionalno je da se izbaci album, bez obzira na to što to iziskuje puno novaca, truda, energije. Ne žalim, volim to da radim,da ulažem u karijeru. Mislim da će na kraju krajeva biti isplativo, znam, verujem u te pesme. Juče je bilo Makedonaca u Detroitu, imam jednu pesmu gde se pominje Makedonka devojka, premijerno sam otpevao i jako su dobro reagovali - srećan je Rajović.

Za publiku je spremio i pesmu zanimljivog naziva "Sad sam se opametio", a na pitanje voditeljke da li za sebe može da kaže da je to učinio, objasnio je:

- U pesmi kažem:"Sad sam se opametio", čućete o čemu se radi. Jedna jako šaljiva pesma. Ja sam se opametio davno, ali nisam poranio sa tim. Pre godinu dana, dve sam se opametio, mada nije ni to za pohvalu, moram priznati. Definitivno sam se opametio u ovim zrelim godinama, bio je i red, ali ne smatram za sebe da sam ne znam ni ja šta radio, dobar sam, dobar sam ja - priznaje pevač.

- Odlučio sam da moram da sortiram neke ljude, prijatelje, da svedem to na uži krug jer sam se ranije baš puno rasplinjavao na sva moguća mesta. Bavimo se takvim poslom, imamo prijatelja na sve strane, ali taj krug ću definitivno suziti. Radiću kvalitetnije, mogu da biram gde ću da pevam, da radim.

Autor: D. T.