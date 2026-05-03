SVADBE NEĆE BITI! Marina Visković progovorila o udaji, prokomentarisala zloupotrebe javnih ličnosti, pa se osvrnula na solistički koncert!

Stavila sve karte na sto!
U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporter Nemanja Vujičić razgovarao je sa pevačicom Marinkom Visković, koja je progovorila o svom privatnom životom, udaji, ali i o zloupotrebi javnih ličnosti.
Marina, šta piješ i jedeš kada tako dobro izgledaš?
- Veoma sam srećna jer od žena načešće dobijam komplimente. Svašta radim da bih izgledala ovako. Ovo je finalni efekat mog odricanja i načina života, kako bih došla do ovakvog izgleda.
Da li konačno staješ na ludi kamen? Kada je svadba?
- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu. Svadbe ne volim inače, ali verivatno će se desiti to sudnonostno ''da''. Svadba se desiti neće. Ja ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelepo mi je.
Da li je istina da se seliš iz zemlje?
- Ne. Veoma često putujem, u Dubaji idem redovno, volim da menjam lokacije.
Da li je tvoj momak naš čovek koji živi u inostranstvu?
- Saznaćete to.
Pričalo se o tome da je oženjen, da li je to istina?
- Ne. Nije oženjen.
Kako reaguješ na to što su javne ličnosti na udaru krađe mobilnih podataka i da se zlooupotrebljavaju sve više poruke i snimci?
- To je nedopustivo. Ako neko nešto ne želi da plasira javno, a to uradi neko drugi, umesto njega, to je za svaku osudu. Baš sam osetljiva na to, pogotovo kad neko ima decu i porodicu. To je krivično delo. To su već stvari koje su za policiju, eto.
Da li imaš u planu neki solistički koncer?
- Ne, trenutno ne mislim o tome. Samo pesme i kreativan rad su mi na umu. Oko sebe imam keativan tim, koji se jednako raduje tom procesu. Svakako, desiće se u jednom trenutku taj koncert u Beogradu.
Autor: S.Z.